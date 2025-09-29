छोड़िए सब झंझट! घर बैठे बुक करिए रोडवेज में सीट, UPSRTC बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने अब सामान्य बसों के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। पहले चरण में मैनपुरी डिपो की 45 बसों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। यात्री अब घर बैठे वेबसाइट या ऐप से अपनी पसंदीदा सीट बुक कर सकते हैं और रेडबस पेटीएम या यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। रे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जनरथ और वॉल्वो बस के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) अपनी सामान्य यात्री बसों को भी ऑनलाइन बुकिंग सेवा से जोड़ रहा है। यात्री घर से ही परिवहन विभाग की वेबसाइट की मदद से रोडवेज की सामान्य बसों में भी अपनी पसंद की सीट बुक करा सकते हैं। प्रथम चरण में मैनपुरी डिपो की 45 बस की सॉफ्टवेयर पर शेड्यूल निर्धारण के अनुसार फीडिंग करा व्यवस्था आरंभ कराई गई है।

जनरथ, वॉल्वो के बाद अब रोडवेज की सामान्य बस को भी यूपीएसआरटीसी ने किया ऑनलाइन यूपीएसआरटीसी द्वारा महानगरों से संचालित होने वाली जनरथ और वाल्वो बस में ही आनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जा रही थी। रोडवेज की सभी सामान्य बसों में यात्रा के दौरान ही परिचालक द्वारा ईटीएम मशीन से टिकट बनाए जाते हैं। सीट को लेकर कोई निर्धारित नियम नहीं है। पूरा किराया देने के बाद भी कई बार सीट तक नहीं मिलती है। त्याेहार पर स्थिति विषम हो जाती है, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी।

मैनपुरी डिपो की 45 बस की सॉफ्टवेयर पर फीडिंग पूर्ण, वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग डिपो संचालन प्रभारी अनुज कुमार दुबे का कहना है कि डिपो के पास 73 बस हैं। 45 के शेड्यूल का संपूर्ण विवरण साफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है। इन बसों में आनलाइन बुकिंग की सेवा उपलब्ध है। यात्री अपनी सुविधानुसार विभाग की वेबसाइट से इन बसों का विवरण, समय आदि देखकर अपनी पसंद की सीट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

रेलवे की तर्ज पर होगा संचालन स्टेशन परिसर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मुख्यालय द्वारा मैनपुरी से होकर गुजरने वाली सभी बसों की जानकारी डिस्प्ले हो रही है। बस नंबर, रूट चार्ट, आने-जाने का समय, विलंब होने की स्थिति की सारी जानकारी यात्री स्टेशन परिसर से ही देख सकेंगे। धीरे-धीरे काउंटर की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

रेडबस, पेटीएम, यूपीआई से होगा भुगतान बसों में अपनी पसंद की सीट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्री रेडबस एप और निगम की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैनपुरी डिपो को भी जोड़ दिया गया है। पेटीएम और यूपीआई एप से सीधे राशि का भुगतान कर सकते हैं। एप के माध्यम से बसों को ट्रैक भी किया जा सकता है।

पूरी करनी होगी औपचारिकता रेलवे रिजर्वेशन की तरह बस में सीट रिजर्व कराने के लिए यात्री को आनलाइन फार्म भरना होगा। नाम, पता, आधारकार्ड की जानकारी, यात्रा आरंभ और समाप्ति स्टेशन का नाम, आयु आदि भरकर ऑनलाइन पेमेंट मोड को चुनकर भुगतान करना होगा। ऑनलाइन टिकट मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएगा।