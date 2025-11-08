UP में सामूहिक विवाह योजना लाभ के लिए अपडेट कराएं आधार कार्ड, शासन ने बदली व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सामूहिक विवाह योजना को पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस बार विवाह मंडप पर बायोमेट्रिक और फेस हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। योजना के लाभार्थियों की उपस्थिति आधार आधारित सत्यापन प्रणाली से दर्ज होगी, जिससे पात्र आवेदकों को ही सीधा फायदा मिल सके।

जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया कि विवाह आयोजन स्थल पर पंजीकृत जोड़ों की पहचान बायोमेट्रिक तथा फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के आधार कार्ड में पुरानी या अस्पष्ट फोटो लगी है, उन्हें प्रमाणीकरण में समस्या आ सकती है।