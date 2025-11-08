Language
    UP में सामूहिक विवाह योजना लाभ के लिए अपडेट कराएं आधार कार्ड, शासन ने बदली व्यवस्था

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने योजना में पारदर्शिता लाने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार अपडेट किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सामूहिक विवाह योजना को पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस बार विवाह मंडप पर बायोमेट्रिक और फेस हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाएगी। योजना के लाभार्थियों की उपस्थिति आधार आधारित सत्यापन प्रणाली से दर्ज होगी, जिससे पात्र आवेदकों को ही सीधा फायदा मिल सके।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया कि विवाह आयोजन स्थल पर पंजीकृत जोड़ों की पहचान बायोमेट्रिक तथा फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के आधार कार्ड में पुरानी या अस्पष्ट फोटो लगी है, उन्हें प्रमाणीकरण में समस्या आ सकती है।

    ऐसे में सभी आवेदक समय रहते अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें, ताकि हाजिरी के दौरान कोई तकनीकी बाधा न आए और योजना का लाभ बिना रुकावट मिल सके।

    उन्होंने बताया कि शासन द्वारा सामूहिक विवाह को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। फर्जी पंजीकरण और अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की शिकायतों को रोकने के लिए यह तकनीकी व्यवस्था बेहद कारगर साबित होगी।

    आधार अपडेट न होने की स्थिति में योजना का लाभ प्रभावित भी हो सकता है। इसलिए विभाग द्वारा सभी पात्र जोड़ों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड में फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी विवरण तुरंत अपडेट कराएं।