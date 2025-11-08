Agra News: चलती कार में लगी आग, सिपाही और रिश्तेदार ने कूदकर बचाई जान
आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। मैनपुरी के सिपाही कौशलेंद्र और उनके साले गोविंद ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन सरकारी कागजात जल गए। इस घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। नेशनल हाईवे पर दौड़ रही कार में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। कार सवार सिपाही व उनके साले ने कूदकर जान बचाई। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है।
मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र के गांव फूलापुर निवासी कौशलेंद्र जालौन के थाना कोटरा में सिपाही के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार को वह अपने साले गोविंद के साथ आगरा स्थित जिला विज्ञान प्रयोगशाला में आए थे। शुक्रवार रात 9:30 बजे उनकी बलेनो कार में शाहदरा पुल पर आग लग गई।
कौशलेंद्र ने तत्काल कार को रोका और अपने साले से साथ कूदकर जान बचाई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। दमकल ने आधा घंटे में आग पर काबू पाया। सिपाही कौशलेंद्र ने बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई हैं। सरकारी कागज जलकर राख हो गए हैं।
कार में आग लगने और बचाव कार्य के कारण करीब आधा घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पीड़ित सिपाही ने ट्रांस यमुना थाने में शिकायती दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ट्रांस यमुना रोहित कुमार ने बताया कि कार में दो लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
