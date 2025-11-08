Agra News: चलती कार में लगी आग, सिपाही और रिश्तेदार ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, आगरा। नेशनल हाईवे पर दौड़ रही कार में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। कार सवार सिपाही व उनके साले ने कूदकर जान बचाई। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र के गांव फूलापुर निवासी कौशलेंद्र जालौन के थाना कोटरा में सिपाही के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार को वह अपने साले गोविंद के साथ आगरा स्थित जिला विज्ञान प्रयोगशाला में आए थे। शुक्रवार रात 9:30 बजे उनकी बलेनो कार में शाहदरा पुल पर आग लग गई।

