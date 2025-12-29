मैनपुरी में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरी, एक मजदूर की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा भोगांव में हाईवे किनारे हो रहे नाला निर्माण के बीच सोमवार दोपहर अचानक मिट्टी धंसने से दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि हादसे में दो अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को मलबे से निकाल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में दो अन्य मजदूर हुए घायल, एक सैफई रेफर

कस्बा भोगांव से गुजरे नेशनल हाईवे के किनारे कार्यदायी संस्था द्वारा नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सोमवार को भी करीब 10 फीट गहरे नाले का निर्माण चल रहा था। दोपहर को मजदूर नाले में नीचे खुदाई कर रहे थे। तभी दोपहर दो बजे के करीब अचानक मिट्टी धंसने से दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव भूपतिपुर निवासी 32 वर्षीय दीवान सिंह, अमित और मनोहर दब गए।