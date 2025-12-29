Language
    मैनपुरी में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरी, एक मजदूर की मौत और दो घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    मैनपुरी के भोगांव कस्बे में निर्माणाधीन नाले की दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। मिट्टी धंसने के कारण हुए इस हादसे में दो अन्य मजदूर घायल भी हुए, ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा भोगांव में हावे किनारे हो रहे नाला निर्माण के बीच सोमवार दोपहर अचानक मिट्टी धंसने से दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि हादसे में दो अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को मलबे से निकाल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है।

     हादसे में दो अन्य मजदूर हुए घायल, एक सैफई रेफर


    कस्बा भोगांव से गुजरे नेशनल हाईवे के किनारे कार्यदायी संस्था द्वारा नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सोमवार को भी करीब 10 फीट गहरे नाले का निर्माण चल रहा था। दोपहर को मजदूर नाले में नीचे खुदाई कर रहे थे। तभी दोपहर दो बजे के करीब अचानक मिट्टी धंसने से दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव भूपतिपुर निवासी 32 वर्षीय दीवान सिंह, अमित और मनोहर दब गए।

    घटनास्थल पर पहुंचीं एसडीएम

    साथी मजदूरों ने तीनों को मलबा हटाकर बाहर निकाला, लेकिन तब तक दीवान सिंह की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अमित और मनोहर को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां अमित की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी पर रखवा मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी पाकर भोगांव एसडीएम संध्या शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और घटना की जानकारी ली।