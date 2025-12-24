आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटा ट्रक, चालक-क्लीनर घायल; किन्नू लूट ले गए गांव के लोग
मैनपुरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किन्नू से लदा ट्रक पलटने से चालक और क्लीनर घायल हो गए। कुर्रा पुलिस ने घायलों को पीजीआइ सैफई में भर्ती कराया और ...और पढ़ें
जासं, मैनपुरी। राजस्थान से किन्नू लादकर बिहार जा रहा ट्रक मंगलवार की रात अनियंत्रित होकर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलट गया। हादसे में चालक और क्लीनर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कुर्रा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पीजीआइ सैफई में भर्ती कराया। क्रेन की मदद से ट्रक को मार्ग से हटवाकर आवागमन सुचारू कराया गया है।
राजस्थान के जयपुर से किन्नू लादकर मंगलवार को एक ट्रक बिहार जा रहा था। ट्रक को हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी रवि कुमार चला रहा था। देर रात 11 बजे के करीब जब ट्रक कुर्रा क्षेत्र से गुजरे लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइल स्टोन 97.150 के निकट पहुंचा। तभी अचानक अनियंत्रित होने के बाद ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया।
जिससे ट्रक में लदे किन्नू मार्ग पर फैल गए। हादसे में चालक और क्लीनर घायल हो गए। सूचना पर कुर्रा इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने यूपीडा कर्मियों की मदद से घायलों को ट्रक से बाहर निकलवाया और उन्हें एंबुलेंस की मदद से पीजीआइ सैफई में भर्ती कराया।
इंस्पेक्टर ने क्रेन की मदद से ट्रक को मार्ग से हटवाने के बाद आवागमन सुचारू कराया है। इस संबंध में कुर्रा इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में चालक और क्लीनर घायल हो गए थे। जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर आवागमन सुचारू करा दिया गया था। हादसे के बाद कुछ ग्रामीण ट्रक से गिरे किन्नू लूट ले गए।
