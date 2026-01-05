दंपती को गोली मारकर लूटने वाला दूसरा बदमाश गिरफ्तार, मैनपुरी पुलिस से हुई मुठभेड़

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पुलिस ने नव वर्ष के पहले दिन दिन दहाड़े गोली मार दंपती से लूट करने वाले दूसरे बदमाश को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रविवार रात चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल बदमाश से पुलिस ने तमंचा, बाइक और लूट हुए सोने के आभूषण बरामद कर लिए।

एएसपी नगर ने मौके पर पहुंच टीम से मुठभेड़ की जानकारी ली है और बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश को तीन दिन पहले ही मुठभेड़ के गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

दंपती को गोली मार लूटने वाला दूसरा बदमाश भी मुठभेड़ में गिरफ्तार एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस नव वर्ष के पहले दिन दंपती से हुई लूट के घटना के आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि दंपती से लूट करने वाला बदमाश देवी बाइपास रोड पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है।

रविवार रात साढ़े 10 बजे के करीब कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने पुलिसबल के साथ घेराबंदी की तो नवादा जाने वाले मार्ग पर बदमाश ने तमंचा से फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर पड़ा।

पुलिस ने बदमाश से लूट के आभूषण, तमंचा और बाइक की बरामद टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बदमाश ने अपना नाम गोविंद उर्फ लल्ला निवासी हरचंदपुर बताया। आरोपित ने एक जनवरी को दंपती से की लूट की घटना को स्वीकार किया। तलाशी में पुलिस ने उसके पास से दंपती से लूटे आभूषण, तमंचा और घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद कर लिया। सूचना पर एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और टीम से मुठभेड़ की जानकारी लेकर घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।



मौके पर पहुंचे एएसपी ने ली मुठभेड़ की जानकारी, घायल अस्पताल में भर्ती एएसपी ने बताया कि एक जनवरी को लूट करने के मामले में फरार दूसरा बदमाश भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उसका साथी अमित उर्फ सोनू निवासी हरचंदपुर तीन दिन पूर्व ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका है। बदमाशों ने लूट के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं।