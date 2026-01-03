पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी सुहेलदेव पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने कार्यकर्ताओं को किया एकजुट

संवाद सूत्र, जागरण. कुसमरा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए अभी से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट जाएं। बूथ पर खुद को मजबूत करें ताकि अपने प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में जिताया जा सके। यह बातें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने कुसमरा के गांव गुलरियापुर में आयाेजित किशनी विधानसभा की बैठक में कहीं।

पंचायत चुनाव में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी उतारेगी

प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के दिशा निर्देश पर यह बैठक आहूत की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी उतारेगी। समाज के ज्यादा से ज्यादा प्रधान बनाने पर काम करेंगे। इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मन से लगना होगा। तभी हम अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता पाएंगे।