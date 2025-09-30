अंतिम संस्कार में जा रहे बाइक सवारों को रोडवेज बस ने रौंदा, टक्कर के बाद घिसटती मोटरसाइकिल में फंसकर महिला की मौत

मैनपुरी में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भोगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ जब एक बाइक रोडवेज बस से टकरा गई। महिला अपने भाई और पत्नी के साथ मैनपुरी में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण टीम, मैनपुरी। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं युवक और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार सुबह भोगांव थाना क्षेत्र के गांव अरम सराय के सामने नेशनल हाईवे पर हादसा घटित हुआ। महिला गमी में शामिल होने अपने भाई के साथ जा रही थी।

तभी बाइक रोडवेज बस की चपेट में आ गई। हादसे में वाइक चला रहा युवक और अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाइक से अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही थी महिला गिहार कॉलोनी कमालगंज जिला फर्रुखाबाद निवासी वीरेन्द्र पुत्र कल्लू अपनी पत्नी रेखा व बहन विशमा देवी पत्नी नवाब सिंह को बाइक पर बैठा कर मैनपुरी नगर के बस स्टैंड के सामने स्थित अपने मामा की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में शामिल होने मैनपुरी जा रहा थे।

नेशनल हाईवे पर भोगांव कोतवाली क्षेत्र में गांव अरम सराय के सामने रोडवेज बस की चपेट में वीरेंद्र की बाइक आ गई। बस के नीचे बाइक फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। टक्कर लगने के बाद विशमा ने तोड़ दिया दम टक्कर लगने से विशमा देवी 55 वर्ष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र 45 वर्ष व रेखा 43 वर्ष को सीएचसी बेवर लाया गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन आ गए। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।