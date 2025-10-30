दूध लेने निकले रिटायर्ड उपनिरीक्षक का गैराज में फंदे पर लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या... जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा बेवर के मुहल्ला मरिकिचिया में गुरुवार की सुबह दूध लेने घर से निकले सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक का शव गैराज में लगे एंगल से लटका मिला है। सुबह सात बजे गैराज पहुंचे पुत्र ने पिता को फंदे पर लटका देख सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को फंदे से उतार साक्ष्य संकलित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया गया है।

कस्बा बेवर के मुहल्ला मरिकिचिया निवासी सेवानिवृत्ति उप निरीक्षक सुरेश चंद्र रोजाना की तरह गुरुवार सुबह पांच घर से दूध लेने जाने की बात कह कर निकले थे। जिस स्थान पर वह दूध लेने जाते हैं, उसी के पास में उनका गैराज है। जिसमें गाडियां खड़ी होती हैं।

वहीं पर सुरेश चंद्र ने टीनशेड के एंगल में रस्सी के फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह सात बजे के करीब पुत्र प्रवीन गैराज पर गया तो पिता को फंदे पर लटका देखा। चीख-पुकार सुन लोगों की भीड़ जमा हो गई।