मोबाइल देखते समय बेहोश होकर गिरा यूपी का युवक, फिर हो गई मौत

    By Prateek Bhadoria Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:13 PM (IST)

    मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। रामपुर के रहने वाले मुकेश पांडेय, जो कंबाइन मशीन लेकर नगला भगत आए थे, मोबाइल देखते समय अचानक अचेत हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संसू, भोगांव। क्षेत्र के नगला भगत में कंबाइन मशीन लेकर आए रामपुर के रहने वाले युवक मंगलवार सुबह चारपाई पर मोबाइल देखते समय अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में उसे सीएचसी ले जाया गया। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों के अनुसार ह्दयगति रुकने के कारण युवक की जान गई है। पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया है।

    रामपुर जिले के गांव करपिया पांडेय निवासी 45 वर्षीय मुकेश पांडेय पिछले आठ दिनों से अपनी कंबाइन मशीन लेकर क्षेत्र के नगला भगत निवासी सचिन यादव के यहां आए थे। वह खेत धान की फसल काटते थे। मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे के करीब वह सचिन के यहां चारपाई पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे।

    तभी अचानक तबियत बिगड़ने से वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन- फानन में ग्रामीण उन्हें उठाकर सीएचसी भोगांव लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। जानकारी करने पर सीएचसी के डाक्टरों ने बताया कि संभवत: ह्दयगति रुकने के कारण युवक की मृत्यु हुई है।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी पर रखवाकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। इस संबंध में भोगांव इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।