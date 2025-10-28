मोबाइल देखते समय बेहोश होकर गिरा यूपी का युवक, फिर हो गई मौत

संसू, भोगांव। क्षेत्र के नगला भगत में कंबाइन मशीन लेकर आए रामपुर के रहने वाले युवक मंगलवार सुबह चारपाई पर मोबाइल देखते समय अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में उसे सीएचसी ले जाया गया। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों के अनुसार ह्दयगति रुकने के कारण युवक की जान गई है। पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया है।



रामपुर जिले के गांव करपिया पांडेय निवासी 45 वर्षीय मुकेश पांडेय पिछले आठ दिनों से अपनी कंबाइन मशीन लेकर क्षेत्र के नगला भगत निवासी सचिन यादव के यहां आए थे। वह खेत धान की फसल काटते थे। मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे के करीब वह सचिन के यहां चारपाई पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे।