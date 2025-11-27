पति-पत्नी में से एक को ही मिलेगा PM Kisan Samman Nidhi का फायदा, एक्सपर्ट ने दिए योजना से जुड़े हर सवाल के जवाब

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। PM Kisan Samman Nidhi | किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वह जनसेवा केंद्र व विभाग के आनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्री करा लें, अन्यथा सरकारी योजनाओं का लाभ रोक दिया जायेगा।

कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान व राजकीय बीज गोदामों पर मिलने वाले सरकारी बीज की समस्या सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर उप निदेशक कृषि नरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में जवाब दिए। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया तो कुछ को अपने कार्यालय में बुलाकर समाधान कराए जाने की बात कही।



प्रश्न: आलू का खेत 20 दिसंबर को खाली होगा, कौन सी प्रजाति का गेहूं बोया जाए, जिससे उत्पादन पर प्रभाव न पड़े। राजू मिश्रा, नगला पेंठ, बेवर

उत्तर: दिसंबर में गेंहूं की बोआई में देरी तो है लेकिन एचडी 3237, 3059 प्रजाति का गेहूं का बीज खेतों में डालें। अच्छा उत्पादन मिलेगा। प्रश्न: मेरी दो किश्तों से पीएम किसान सम्मान निधि रुकी हुई है। मेरी पत्नी की भी 21 वीं किश्त रोक दी गई। क्या कारण हैं। - अरविंद कुमार, औंछा उत्तर: पति-पत्नी में में सिर्फ पति को ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। जितनी किश्तें पत्नी के खाते में पहुंची हैं, उनकी रिकवरी न कर आपको उतने माह की किश्त से वंचित रहना पड़ेगा। एसके बाद सम्मान निधि आनी शुरु हो जाएगी।