पीएम किसान सम्मान निधि की रकम नहीं मिली? रोक हटाने के लिए यहां अपडेट करें डाटा 

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करने के समय कुछ संदिग्ध लाभार्थी किसानों के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। ऐसे सभी पात्र किसानों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर अपडेशन मिसिंग इनफोर्मेशन के लिंक के तहत व्यवस्था दी गई है। पात्र किसान इससे डाटा अपडेट करा लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि पात्रता की स्थिति में किसान पोर्टल पर जाकर स्वयं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति तहसील व एक प्रति जिला कार्यालय के पीएम किसान सेल पटल पर जमा करेंगे।

तहसील स्तर से अग्रसारित होने के बाद प्राप्त डाटा जिला स्तर से भी अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद किसान का डाटा संशोधन के लिए राज्य स्तर पर जाएगा। यहां से विवरण भारत सरकार को भेजा जाएगा। किसान जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो किश्त का नुकसान नहीं होगा।