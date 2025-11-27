Language
    पीएम किसान सम्मान निधि की रकम नहीं मिली? रोक हटाने के लिए यहां अपडेट करें डाटा 

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    श्रावस्ती में, पीएम किसान सम्मान निधि की रुकी हुई किश्तों को फिर से शुरू करने के लिए, किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की सलाह दी गई है। उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि किसान स्वयं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। नाबालिग किसानों और गलत जानकारी देने वालों की किश्तें सत्यापन के बाद ही जारी की जाएंगी।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करने के समय कुछ संदिग्ध लाभार्थी किसानों के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। ऐसे सभी पात्र किसानों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर अपडेशन मिसिंग इनफोर्मेशन के लिंक के तहत व्यवस्था दी गई है। पात्र किसान इससे डाटा अपडेट करा लें।

    उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि पात्रता की स्थिति में किसान पोर्टल पर जाकर स्वयं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति तहसील व एक प्रति जिला कार्यालय के पीएम किसान सेल पटल पर जमा करेंगे।

    तहसील स्तर से अग्रसारित होने के बाद प्राप्त डाटा जिला स्तर से भी अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद किसान का डाटा संशोधन के लिए राज्य स्तर पर जाएगा। यहां से विवरण भारत सरकार को भेजा जाएगा। किसान जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो किश्त का नुकसान नहीं होगा।

    आगामी समय में किसी भी किसान को एक बार में एक से अधिक किश्तों का भुगतान नहीं होगा। जिन किसानों का पैसा रोका गया है, उनकी भू-अंकन व ई-केवाईसी जल्द ही हुई है। उन्हें केवल एक किश्त का ही भुगतान हाेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने अपने पूर्व भूस्वामी का विवरण सही दर्ज नहीं किया है, उनके भुगतान पर भी रोक लगाई गई है। नाबालिक किसानों की किश्तों पर पूर्णरूप से रोक लगाई गई है। सत्यापन के बाद ही उन्हें सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होगा।