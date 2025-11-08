यूपी के इस जिले में 285 एकड़ के एरिये में बसेगा नया शहर, परियोजना पर जल्द शुरू हो सकता है काम

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिले के लोगों के लिए एक नई आवासीय परियोजना की सौगात जल्द मिल सकती है। प्रस्तावित सिंहपुर नहर पुल के पास सदर तहसील क्षेत्र में आवास-विकास परियोजना पार्ट-2 की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लखनऊ स्तर से इस पर प्रयास चल रहे हैं। आवास विकास परिषद आगरा की टीम जमीन की तलाश के लिए भौतिक निरीक्षण कर चुकी है।

जिले की आबादी में तेजी से विस्तार हो रहा है। रिहायशी इलाकों की मांग बढ़ रही है। शहर में जमीनों के दामों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लोगों की जरूरतों को देखते हुए आवास विकास परियोजना पार्ट-2 को लांच करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सिंहपुर नहर पुल के निकट सदर तहसील क्षेत्र की खाली पड़ी करीब 285 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाने की योजना है। ताकि परियोजना के तहत कई ब्लाक में आवास विकास को बसाया जा सके।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं आवास विकास परिषद् के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फाइनल टच भी दिया जा चुका है। साथ ही आवास विकास परिषद् के अधिकारी जमीन का स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं। इसका प्रस्ताव भी आगरा से स्वीकृत होकर शासन को भेजा जा चुका है। सबकुछ ठीक रहा तो इस वर्ष के अंत तक यह परियोजना धरातल पर उतर सकती है।

आवास विकास में करोड़ों रुपये है एक-एक संपत्ति की कीमत शहर के बीचोंबीच पूर्व में बसाई गई आवास विकास कालोनी में वर्तमान में लोगों को जमीन उपलब्ध नहीं है। कुछ आवास और खाली भूखंड यदि यहां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं भी, तो उनकी कीमती करोड़ों रुपये हैं। ऐसे में लोगों के लिए आवास विकास परियोजना पार्ट-2 काफी सहूलियत भरी हो सकती है।

एक नए शहर का हो जाएगा निर्माण शहर को जाम की समस्या से जल्द ही निजात दिलाने के उद्देश्य से दक्षिणी बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। इस बाईपास की लंबाई 20 किमी है। निर्माण पर लागत 5950 लाख रुपये है। इससे एक तरफ जहां शहर को जाम से निजात मिलेगी तो वहीं शहर विस्तार और रोजगार के भी नए द्वारा बाईपास निर्माण से खुलेंगे।

इस बाईपास के जरिए आगरा और इटावा का संपर्क और दुरुस्त हो जाएगा। अगर, इस बाईपास के किनारे पर आवास विकास परियोजना पार्ट-2 लांच होती है तो यहां लोगों की बसावट तेजी से हो जाएगी। इस प्रकार उस 20 किमी के क्षेत्र में एक नया शहर बस जाएगा।