मैनपुरी में दंपती को गोली मारकर आभूषण-नकदी लूटी, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में करहल मार्ग पर सिंहपुर नहर पुल के निकट कार पर आए बदमाशों ने बाइक सवार दंपती को गोली मार आभूषण- नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की दो टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुर निवासी दिलीप कुमार पत्नी दिव्या के साथ गुरुवार दोपहर एक बजे बाइक से मैनपुरी नगर जा रहे थे। जब बाइक करहल रोड पर सिंहपुर नहर पुल के निकट पहुंची। तभी नहर पुल के पास आई आर्टिका कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक को रोक लिया। बदमाश आभूषण और नकदी लूटने लगे। विरोध करने पर बदमाश दंपती को गोली मार मैनपुरी की ओर भाग।