    मैनपुरी में दंपती को गोली मारकर आभूषण-नकदी लूटी, पुलिस जांच में जुटी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    मैनपुरी में करहल मार्ग पर सिंहपुर नहर पुल के पास बाइक सवार दंपती दिलीप और दिव्या को कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर आभूषण व नकदी लूट ली। विरोध करने पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    घायल दंपती सैफई रेफर, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में करहल मार्ग पर सिंहपुर नहर पुल के निकट कार पर आए बदमाशों ने बाइक सवार दंपती को गोली मार आभूषण- नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की दो टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुर निवासी दिलीप कुमार पत्नी दिव्या के साथ गुरुवार दोपहर एक बजे बाइक से मैनपुरी नगर जा रहे थे। जब बाइक करहल रोड पर सिंहपुर नहर पुल के निकट पहुंची। तभी नहर पुल के पास आई आर्टिका कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक को रोक लिया। बदमाश आभूषण और नकदी लूटने लगे। विरोध करने पर बदमाश दंपती को गोली मार मैनपुरी की ओर भाग।

    घटना से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने अस्पताल पहुंच घायल दंपती से घटना की जानकारी ली है। हालत गंभीर होने पर दोनों को पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की दो टीमें बदमाशों की तलाश कर रही है। इस संबंध में एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है।