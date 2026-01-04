Language
    मैनपुरी में परचून गोदाम में भीषण आग, 50 लाख का माल राख; व्यापारी ने मांगी मदद

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:31 PM (IST)

    आग बुझाने पहुंचीं दमकल की गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुसमरा के मोहल्ला उजागरपुर में शनिवार की रात में करीब दो बजे परचून के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया लेकिन तब तक गोदाम में रखा करीब 50 लाख रुपये का माल जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आर्थिक सहायता की मांग की है।

    परचून के गोदाम में लगी आग, 50 लाख का माल जलकर राख

    थाना किशनी के कस्बा कुसमरा स्थित मोहल्ला उजागरपुर निवासी सत्यपाल परचून के थोक व्यापारी हैं। उनका घर के पास ही गोदाम बना हुआ है। यहां परचून का सामान रखा रहता है। शनिवार की रात में करीब दो बजे उनके गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने व्यापारी को भी जगाया। व्यापारी ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने किसी तरह काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया।

    व्यापारी ने की मदद की मांग

    व्यापारी सत्यपाल ने बताया कि आग पर काबू पाए जाने तक उनका करीब पचास लाख रुपये का माल जलकर खाक हो गया है। पीड़ित व्यापारी ने एसडीएम से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया आग लगने का कारण शार्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल जांच चल रही है।