    मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    मैनपुरी में मामूली बहस के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    सीओ सिटी मौके पर जांच को पहुंचे

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मामूली कहासुनी के बाद गुरुवार की सुबह एक युवक को गोली मार दी गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर युवक को पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। सीओ सिटी ने मौके पर पहुंच आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर मामले में कारवाई शुरू कर दी है।

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छोटी नगरिया निवासी संजीव कुमार का 20 वर्षीय पुत्र निखिल गुरुवार सुबह 9:30 बजे के करीब बड़ी नगरिया गया था। जहां शिव मंदिर के पास लगे हैंडपंप से वह पानी पीने लगा। तभी वहां कार से आए दो नामजद युवक एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर निखिल को गालियां देने लगे तो उसने गाली देने से मना करते हुए कहा कि विवाद के दौरान वह मौजूद नहीं नहीं था।

    इसी बात से नाराज एक युवक ने तमंचा से फायर कर दिया। गोली गर्दन में लगते ही निखिल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। फायर होते ही आसपास के लोगों में अफरा- तफरी मच गई। इस बीच गोली मारने वाले फरार हो गए। जानकारी पर पहुंचे स्वजन निखिल को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए। जहां हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआइ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी ली है। इस संबंध में सीओ सिटी ने बताया कि गोली लगने से घायल युवक को सैफई भेजा गया है।

    दो युवकों पर मामूली कहासुनी के बाद गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। स्वजन की ओर से तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।