Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Mainpuri Accident: सड़क हादसे में किसान सहित दो की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने उड़ाई साइकिल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक किसान सहित दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तेज गति के कारण हुआ, जिससे वाहन नियंत्रण खो बैठा। मृतकों की पहचान हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    पोस्टमार्टम हाउस पर घटना के बारे में जानकारी देते मृतक सोनू के स्वजन

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली क्षेत्र के मैनपुरी मार्ग पर गांव नानामऊ के निकट मंगलवार की देर रात साइकिल और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार किसान सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाज के दौरान अस्पताल में एक युवक और पीजीआ सैफई में किसान ने दम तोड़ दिया। जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों ही शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाए हैं।

     

    कुरावली क्षेत्र में मैनपुरी मार्ग पर गांव नानामऊ के निकट हुआ हादसा

     

    मैनपुरी नगर के इटावा रोड पर स्थित आसरा आवास कालोनी निवासी 25 वर्षीय सोनू उर्फ प्रवीन कुमार अपने साथी पवन कुमार निवासी नगला पजाबा के साथ मंगलवार को बाइक द्वारा कस्बा कुरावली गए थे। जहां से दोनों रात साढ़े आठ बजे के करीब वापस घर लौट रहे थे। जब उनकी बाइक मैनपुरी मार्ग पर गांव नानामऊ के सामने पहुंची। तभी अचानक गांव जा रहे साइकिल सवार किसान से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में सोनू, पवन और 36 वर्षीय किसान चंद्रपाल सिंह निवासी नानामऊ घायल हो गए।

     

    पुलिस ने सैफई भेजे घायल


    सूचना पर पहुंची कुरावली पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चंद्रपाल की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात सोनू की मृत्यु हो गई। बुधवार तड़के चंद्रपाल ने भी सैफई में दम तोड़ दिया। जबकि पवन कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों ही शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाए।

    कुरावली इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।