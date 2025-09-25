Language
    दूसरे से शादी होने के बाद लड़की के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर किए वायरल

    By Prateek bhadoria Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    मैनपुरी में एक युवती की शादी के बाद उसके पूर्व मंगेतर ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर दिए। पहले यह रिश्ता दहेज की मांग के कारण टूटा था। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    शादी होने के बाद युवती के फोटो इंटरनेट मीडिया पर किए प्रसारित। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी । कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में शादी होने के बाद आरोपित ने युवती के फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए। पहले तय हुआ रिश्ता दहेज की मांग को लेकर टूटने के बाद आरोपित ने घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी एक महिला ने बुधवार की शाम प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उनके पिता ने नगर के मुहल्ला अग्रवाल निवासी राम निवास के साथ शादी तय की थी। शादी तय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस दौरान जब वह लोग मिले तो आरोपित ने उनके कुछ फोटो और वीडियो भी बना लिए थे।

    अतिरिक्त दहेज की मांग

    राम निवास और उसके स्वजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करने के कारण रिश्ता टूट गया। इसके बाद पिता ने उनकी 16 अप्रैल 2025 को दूसरी जगह शादी कर दी है। शादी होने के तीन माह बाद आरोपित रास्ता घेरकर फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने लगा। उन्होंने ऐसा करने से मना किया।

    इसके बाद भी आरोपित राम निवास ने उनके फोटो और वीडियो 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिए। जानकारी होने पर जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो आरोपित गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपित की हरकत से उनका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और वह मानसिक रूप से परेशान हैं।

    पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।