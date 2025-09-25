Language
    प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा

    By Prateek bhadoria Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    मैनपुरी के रागिनी अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतका के पति ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    निजी अस्पताल में हुई प्रसूता की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी । नगर के कचहरी रोड पर संचालित रागिनी अस्पताल पर प्रसव के लिए आई प्रसूता की मृत्यु हो गई। स्वजन ने डाक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    करहल थाना क्षेत्र के नगला परमाई निवासी विनोद पाल की 38 वर्षीय पत्नी कुमकुम गर्भवती थीं। प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार की शाम छह बजे करीब स्वजन ने उन्हें नगर के कचहरी रोड पर संचालित रागिनी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां कुछ देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

    अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

    मृत्यु की जानकारी होते ही स्वजन ने डाक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतका के स्वजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल आने तक कुमकुम पूरी तरह से ठीक थी। यहां भर्ती कराने के बाद डाक्टर द्वारा सभी जांच कराने के बाद प्रसव के लिए आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जहां पांच मिनट बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

    पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भिजवाया। मृतका के पति द्वारा घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन के सिपुर्द कर तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में डा. रागिनी अग्रवाल ने बताया कि गर्भवती की नार्मल डिलीवरी कराने की सलाह दी गई थी। अस्पताल में भर्ती होने के पांच मिनट बाद ही अचानक हृदयगति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

    शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। स्वजन द्वारा निजी अस्पताल के डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर तहरीर दी गई है। मामले की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी।