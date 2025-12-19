Mainpuri Weather Update कोहरे ने लगाया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, पारा गिरने से बढ़ा ठंड का प्रकोप

जागरण संवाददाता मैनपुरी। जनपद में गुरुवार रात से ही कोहरा छा गया था। सर्द हवा के चलते तापमान में गिरावट आई। शुक्रवार की सुबह कम कोहरा होने के बाद भी सर्दी का प्रकोप कम नहीं हुआ। कोहरे के कारण वाहनों की चाल धीमी हो गई।

सुबह से ही लोग दुकानों के आगे जल रहे अलावों का सहारा लेते नजर आए। सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा एक से आठ तक सभी बोर्ड के स्कूलों का समय सुबह दस बजे से कर दिया था लेकिन इसके बाद भी कई निजी स्कूलों ने अपना समय परिवर्तित नहीं किया।