Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mainpuri News: डिवाइडर पर चढ़े अनियंत्रित ट्रक में लगी आग, मची अफरा- तफरी

    By Prateek bhadoria Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    मैनपुरी में दिल्ली से प्रयागराज जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से टकरा गया और उसमें आग लग गई। घटना रसूलाबाद फ्लाईओवर पर हुई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेवर क्षेत्र में रसूलाबाद फ्लाईओवर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मचारी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, बेवर। दिल्ली से प्रयागराज जा अनियंत्रित ट्रक में डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बिजली के पोल से टकरा गया। जिससे ट्रक में आग लग गई। ट्रक से लपटें उठते देख अफरा- तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जिससे हादसा टल गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को दिल्ली से ट्रक संख्या (डीएल- एक एमए 6189) का चालक अजीत सिंह निवासी गोला डेयरी पालम नई दिल्ली टाइल्स लादकर प्रयागराज जा रहा था। दोपहर डेढ़ बजे के करीब जब ट्रक क्षेत्र से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर रसूलाबाद फ्लाईओवर पर पहुंचा। तभी अचानक अनियंत्रित होने के कारण ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर वहां लगे बिजली पोल से टकरा गया। जिससे ट्रक के सीएनजी टैंक में आग लग गई।

    यह भी पढ़ें- मैनपुरी में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की गई जान, परिवार में मातम

    आग की लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा- तफरी मच गई। चालक ने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। धीरे- धीरे आग ने तेजी पकड़ ली और ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा।

    सूचना मिलते ही बेवर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। जहां दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।