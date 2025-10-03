Mainpuri News: डिवाइडर पर चढ़े अनियंत्रित ट्रक में लगी आग, मची अफरा- तफरी

मैनपुरी में दिल्ली से प्रयागराज जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से टकरा गया और उसमें आग लग गई। घटना रसूलाबाद फ्लाईओवर पर हुई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया।

संवाद सूत्र, जागरण, बेवर। दिल्ली से प्रयागराज जा अनियंत्रित ट्रक में डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बिजली के पोल से टकरा गया। जिससे ट्रक में आग लग गई। ट्रक से लपटें उठते देख अफरा- तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जिससे हादसा टल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें