    मैनपुरी में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की गई जान, परिवार में मातम

    By Prateek bhadoria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:28 PM (IST)

    मैनपुरी में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वह अपने भाई और भाभी के साथ रिश्तेदारी में शोकसभा में जा रही थी तभी एक रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भाई और भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की गई जान।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रिश्तेदारी में हुई गमी में शामिल होने भाई के साथ जा रही बाइक सवार महिला की थाना क्षेत्र के बनकिया के निकट रोडवेज बस की टक्कर से मृत्यु हो गई। हादसे में दंपती घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। घटना की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज में मेहरूकुराबी गिहार कालोनी निवासी वीरेंद्र कुमार की रिश्तेदारी मैनपुरी नगर के बस स्टैंड के सामने है। जहां मामा की मृत्यु होने पर वीरेंद्र अपनी पत्नी रेखा और 55 वर्षीय बहन विशमा देवी के साथ गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

    जब उनकी बाइक नेशनल हाइवे पर गांव अरमसराय के निकट पहुंची। तभी सामने से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे विशमा देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि वीरेंद्र और रेखा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच चालक बस लेकर भाग गया।

    सूचना पर पहुंची बेवर पुलिस ने घायलों को सीएचसी भिजवाया। जहां हालत गंभीर होने पर दंपती को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर भेजा। स्वजन के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतका के भाई राकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर रोडवेज चालक की तलाश शुरू कर दी है।