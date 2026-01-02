दंपती को दिनदहाड़े गोली मार लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े गोली मार दंपती से लूट करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार तड़के स्वाट टीम ने एलाऊ पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बदमाश से तमंचा, बाइक और एक हजार की नकदी बरामद की है। एएसपी नगर ने मौके पर पहुंच टीम से मुठभेड़ की जानकारी ली है।

पुलिस ने पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा साथी की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार तड़के स्वाट टीम प्रभारी जितेंद्र चंदेल और एलाऊ एसओ अवनीश त्यागी पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी चार बजे के करीब एलाऊ क्षेत्र में शिवसिंहपुर जाने वाले मार्ग पर आ रहे संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह तमंचा से फायर करने लगा।