    दंपती को दिनदहाड़े गोली मार लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:46 AM (IST)

    मैनपुरी में दिनदहाड़े दंपती को गोली मारकर लूटने वाले बदमाश अमित उर्फ सोनू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। स्वाट टीम और एलाऊ पुलिस की स ...और पढ़ें

    मैनपुरी में दबोचा गया बदमाश।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े गोली मार दंपती से लूट करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार तड़के स्वाट टीम ने एलाऊ पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बदमाश से तमंचा, बाइक और एक हजार की नकदी बरामद की है। एएसपी नगर ने मौके पर पहुंच टीम से मुठभेड़ की जानकारी ली है।

    पुलिस ने पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा साथी की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार तड़के स्वाट टीम प्रभारी जितेंद्र चंदेल और एलाऊ एसओ अवनीश त्यागी पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी चार बजे के करीब एलाऊ क्षेत्र में शिवसिंहपुर जाने वाले मार्ग पर आ रहे संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह तमंचा से फायर करने लगा।

    टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अमित उर्फ सोनू निवासी हरचंदपुर थाना शहर कोतवाली बताया।

    आरोपित ने गुरुवार दोपहर को दंपती को गोली मार लूट की घटना स्वीकार की। सूचना पर एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और टीम से मुठभेड़ की जानकारी लेकर घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। एएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान टीम ने मुठभेड़ के बाद दंपती से लूट करने वाला एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल को अस्पताल भेजकर उसके साथी की तलाश की जा रही है। 