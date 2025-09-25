मैनपुरी शिक्षक के घर लूट करने वाले बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस की गोली से हुए घायल

मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें शिक्षक के घर लूट करने वाले दो शातिर बदमाश घायल हो गए। एलाऊ रोड पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए आभूषण नकदी तमंचा और बाइक बरामद हुई। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पुलिस ने कस्बा भोगांव में एक दिन पूर्व शिक्षक के घर पत्नी को बंधक बनाकर दिनदहाड़े लूट करने वाले दोनों शातिर बदमाश बुधवार की देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एलाऊ रोड पर पानी की टंकी के निकट हुई मुठभेड़ में पुलिस की पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से लूटे गए आभूषण, 12 हजार से अधिक की नकदी, तमंचा, सीसी कैमरे की डीवीआर और बाइक भी बरामद हुई है। सूचना पर पहुंचे एएसपी नगर ने मुठभेड़ की जानकारी लेकर घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।

बुधवार की रात भोगांव प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडेय, स्वाट टीम प्रभारी जितेंद चंदेल और सर्विलांस टीम प्रभारी गगन गौड़ क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एलाऊ रोड पर पानी की टंकी के निकट रात 11 बजे के करीब एक बाइक पर दो युवक आते दिखे तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने बाइक तेजी से दौड़ा दी।

पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम अयान खान निवासी मुहल्ला करियानीम और फहीम उर्फ फईम मंसूरी निवासी मुहल्ला नद्दाफान भोगांव बताए। बदमाशों ने मंगलवार सुबह भोगांव के मुहल्ला पथरिया में शिक्षक सुबोध यादव के घर उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूट की घटना स्वीकार की।

तलाशी में बदमाशों के पास से लूटी गई सोने की चेन, एक जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी पायल, सीसी कैमरे की डीवीआर, दो तमंचा और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई। सूचना मिलते ही एएसपी नगर अरुण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मुठभेड़ की जानकारी लेकर घायलों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।