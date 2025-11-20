Mainpuri News: टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गए चोर, कार मालिक करता रह गया इंतजार
मैनपुरी में एक कार मालिक को टेस्ट ड्राइव के बहाने ठगा गया। चोर ग्राहक बनकर आया और कार को टेस्ट ड्राइव पर ले गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। कार मालिक इंतजार करता रहा और बाद में उसे अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
संवाद सूत्र, जागरण मैनपुरी। करहल में कार खरीदने के बहाने आए दो युवक टेस्ट ड्राइव करने के बहाने गाड़ी लेकर फरार हो गए। पीड़ित युवक देर तक उनके लौटने का इंतजार करता रहा। थक हार कर पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गांव अहलादपुर निवासी राघवेंद्र ने अपनी क्रेटा कार को बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था। 13 नवंबर को एक युवक ने कार खरीदने के लिए बात की। 15 नवंबर को रनवीर निवासी नगला चक व एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास कार लेने आए।
बातचीत करने के दौरान उन्होंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए चाबी मांगी और कार लेकर चले गए। जब काफी देर तक दोनों वापस नहीं आए तो रनवीर से मोबाइल पर बात की। तो रनवीर ने उक्त दूसरे युवक को जानने से ही इनकार कर दिया। पीड़ित युवक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
