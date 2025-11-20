Mainpuri News: टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गए चोर, कार मालिक करता रह गया इंतजार

संवाद सूत्र, जागरण मैनपुरी। करहल में कार खरीदने के बहाने आए दो युवक टेस्ट ड्राइव करने के बहाने गाड़ी लेकर फरार हो गए। पीड़ित युवक देर तक उनके लौटने का इंतजार करता रहा। थक हार कर पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

गांव अहलादपुर निवासी राघवेंद्र ने अपनी क्रेटा कार को बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था। 13 नवंबर को एक युवक ने कार खरीदने के लिए बात की। 15 नवंबर को रनवीर निवासी नगला चक व एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास कार लेने आए।