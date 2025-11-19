Spanish Tourist को पसंद आया मैनपुरी, भगवान शिव की पूजा कर भारतीय शादी के देखे रीति-रिवाज

संसू, जागरण. अजीतगंज (मैनपुरी)। ब्लाक जागीर क्षेत्र के भांवत गांव में मंगलवार देर रात स्पेन के पर्यटक घूमने के लिए आए। वह रात में होमस्टे में रुके। यहां उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया। रात में एक भारतीय शादी में भी पर्यटक शामिल हुए। महादेव के दर्शन किए। तालाब पर पहुंचकर नाव में बैठकर सिंघाड़े तोड़कर उनका स्वाद भी चखा। उन्हें यह भारतीय फल पसंद आया।

मंगलवार की रात में ट्रांसलेटर पायल प्रजापति के साथ स्पेन से संदरा, रोडरिगुस, बोनीनो भांवत गांव आए। यहां रोहित होमस्टे पर विश्राम सिंह ने पर्यटकों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पर्यटकों ने मिट्टी के बर्तनों में भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया।

रात्रि में विदेशी पर्यटक खरपरी रोड स्थित एबीएस गार्डन में भारतीय शादी में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने शादी में जमकर आनंद लिया। इस दौरान लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते भी नजर आए। इसके बाद बुधवार सुबह विदेशी पर्यटकों ने भांवत गांव में पैदल घूमकर भारतीय रहन-सहन को दिखा और तारीफ की।