मैनपुरी में भीषण ठंड के वजह से आलू की फसल हुई खराब, परेशान होकर किसान ने दी जान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। किसान ने रविवार सुबह घर के बाहर नीम के पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी है। शव लटका देख स्वजन में चीख पुकार मच गई। सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जानकारी करने के बाद शव मोर्चरी पर भिजवाया। ग्रामीणों द्वारा घरेलू कलह और फसल में हुए नुकसान से तनाव में आकर आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दन्नाहार थाना क्षेत्र के नगला पुनी निवासी 32 वर्षीय किसान राजू के पास डेढ़ बीघा खेती है। वह खेती और मेहनत मजदूरी कर स्वजन का भरण पोषण करते थे। शनिवार की रात खाना खाने के बाद वह घर के बाहर पड़े टिन शेड में सोने के लिए चले गए।

रविवार सुबह साढ़े छह बजे पत्नी नीतू ने बाहर देखा तो राजू का शव टिन शेड के पास नीम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर दन्नाहार थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्रपाल सिंह फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

जहां टीम ने शव फंदे से उतार साक्ष्य संकलित किए। इस दौरान मृतक के भाई समर सिंह ने आरोप लगाया कि भाई ने बटाई पर लिए खेत में आलू की फसल पैदा की थी। परंतु बाजार में फसल के अच्छे भाव नहीं मिलने से नुकसान हो गया।