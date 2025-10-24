मैनपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने दंपती से लूट की, आभूषण और नकदी छीनकर हुए फरार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में गांव डिलहा के निकट गुरुवार की देर शाम इटावा के रहने वाले दंपती से बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा के बल पर आभूषण और नकदी लूट ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लूट सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल पहुंच पीड़ित दंपती से जानकारी ली। एएसपी ने लुटेरों की तलाश में पुलिस की ड्यूटी में लगाई हैं।

इटावा नगर निवासी मोहित कुमार गुरुवार को भाई दूज त्योहार पर पत्नी राधा को लेकर एलाऊ थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। शाम छह बजे के करीब जब वह कुर्रा थाना क्षेत्र में गांव डिलहा के निकट पहुंचे। तभी पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रुकवा लिया।

बाइक रुकते ही बदमाशों ने तमंचा निकाल कर दंपती को धमकाया और राधा के कुंडल, मंगलसूत्र और तीन हजार से अधिक नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे कुर्रा की ओर भाग गए। सूचना मिलने के बाद एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित दंपती से जानकारी ली।