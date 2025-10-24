Language
    मैनपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने दंपती से लूट की, आभूषण और नकदी छीनकर हुए फरार

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने इटावा के दंपती से आभूषण और नकदी लूट ली। घटना भाई दूज के दिन हुई, जब दंपती ससुराल जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एएसपी ग्रामीण ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में गांव डिलहा के निकट गुरुवार की देर शाम इटावा के रहने वाले दंपती से बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा के बल पर आभूषण और नकदी लूट ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लूट सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण ने घटनास्थल पहुंच पीड़ित दंपती से जानकारी ली। एएसपी ने लुटेरों की तलाश में पुलिस की ड्यूटी में लगाई हैं।

    इटावा नगर निवासी मोहित कुमार गुरुवार को भाई दूज त्योहार पर पत्नी राधा को लेकर एलाऊ थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। शाम छह बजे के करीब जब वह कुर्रा थाना क्षेत्र में गांव डिलहा के निकट पहुंचे। तभी पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रुकवा लिया।

    बाइक रुकते ही बदमाशों ने तमंचा निकाल कर दंपती को धमकाया और राधा के कुंडल, मंगलसूत्र और तीन हजार से अधिक नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे कुर्रा की ओर भाग गए। सूचना मिलने के बाद एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित दंपती से जानकारी ली।

    पीड़ित मोहित द्वारा घटना की तहरीर कुर्रा पुलिस को दी गई है। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस की दो टीमों को लुटेरों की तलाश में लगाया गया है। पुलिस मार्ग पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का राजफा किया जाएगा