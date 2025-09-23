Language
    मैनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त... सीएम योगी आदित्यनाथ पर की थी टिप्पणी

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:11 AM (IST)

    मैनपुरी के मानपुरहरी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सरिता शाक्य की सेवा दो साल की जांच के बाद समाप्त कर दी गई। उन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। शिकायत के बाद जांच हुई जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। न्यायालय के आदेश पर दोबारा जांच हुई जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। सरिता शाक्य ने आरोपों को नकारा है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। विकासखंड बेवर क्षेत्र के मानपुरहरी आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्ता सरिता शाक्य की दो वर्ष की जांच के बाद आखिरकार सेवा समाप्त कर दी गई। विभाग में रहते हुए वे विवादों में घिरी रही थी।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी हृदय नारायण ने बताया कि सरिता शाक्य ने अगस्त 2023 में वाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसकी शिकायत ग्रुप में जुड़ी अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी।

    सेवा में रहते हुए विवादों से घिरी रही थी कार्यकर्ता

    जांच से संबंधित निरंतर नोटिस भी जारी किए गए थे। बाद में घटनाक्रम की जांच में उनकी सेवा 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी के अनुमाेदन पर समाप्त कर दी गई थी। कार्रवाई के विरोध में वे उच्च न्यायालय गई थी। न्यायालय द्वारा उन्हें फौरी राहत प्रदान करते हुए मामले की जांच के आदेश पुन: जिला प्रशासन को दिए गए थे।

    2023 से निरंतर चल रही है जांच, ली थी न्यायालय की शरण

    जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार तथ्यों को जुटाकर उनके विरुद्ध जांच की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। पूछताछ में कई बार सरिता शाक्य द्वारा जांच प्रक्रिया को भटकाने के साथ गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए गए थे। तथ्य परक जानकारी के बाद शिकायतकर्ता आशा चौहान एवं निर्लेष कुमारी ने 28 मई 2025 को लिखित बयान देते हुए यह स्वीकारा था कि पद पर रहते हुए सरिता शाक्य ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध टिप्पणी की थी। बयान को आधार बना, जांच करते हुए अब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्रवाई की जानकारी डीएम, सीडीओ के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी बेवर को भी भेजी गई है। सरिता शाक्य से सभी जिम्मेदारी वापस लेकर उनके दायित्व किसी अन्य कार्यकर्ता को हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरिता शाक्य ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। न ही उन्हें काेई आदेश प्राप्त हुआ है।