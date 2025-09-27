Language
    एग्री जंक्शन शॉप से युवाओं को स्वरोजगार का अवसर, गांवों में अब एक ही छत के नीचे मिलेगी दवा और खाद

    By saurabh kumar Shukla Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:58 AM (IST)

    मैनपुरी में सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार देने और किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए आठ एग्री जंक्शन शाप केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग ने आवेदन मांगे थे जिसके बाद 32 आवेदनों में से आठ लोगों का चयन किया गया है। चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के बाद शाप संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा जिससे किसानों को गांव में ही सुविधा मिलेगी।

    गांवों में अब एक ही छत के नीचे मिलेगी दवा व खाद।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पढ़े लिखे बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं किसानों को गांव में ही एक ही छत के नीचे दवा व खाद उपलब्ध कराने के लिए शासन ने गांव स्तर पर आठ एग्री जंक्शन शाप केंद्र खोलने का लक्ष्य जनपद को दिया था। कृषि विभाग ने शाप संचालन के लिए बेरोजगारों से आवेदन मांगे थे। आवेदनों के सत्यापन के बाद आठ लोगों को चयनित किया है। इन्हें प्रशिक्षण के बाद शाप संचालन के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे।

    32 बेराजगारों ने आवेदन किया था

    जुलाई माह में शासन के निर्देश पर उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा शाप केंद्र खोलने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शाप केंद्र संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसमें कृषि से स्नातक किए लोगों को इस योजना से जुड़ने का प्रावधान रखा गया था। प्रचार प्रसार के चलते योजना का लाभ लेने के लिए 32 बेराजगारों ने आवेदन किया था।

    सीडीओ की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जांच कर आठ लोगोंं का चयन किया है

    आवेदनों की बढ़ती संख्या देख डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सीडीओ नेहा बंधु की अध्यक्षता में एक चयन टीम गठित कर आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीडीओ की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी आवेदनों की जांच कर आठ लोगोंं का चयन किया है। अब इन लाभार्थियों को 13 दिवसीय प्रशिक्षण झिंझाई स्थित बैंक आफ इंडिया परिसर में दिया जायेगा। उसके बाद उन्हें एग्री जंक्शन शाप केंद्र के चलाने को अनुमित दी जाएगी। जिसके बाद किसानों को गांव में ही एक ही छत के नीचे खाद व कीटनाशक दवा उचित दरों में उपलब्ध होगी।

    चयनित लाभार्थियों की सूची

    ब्लॉक - लाभार्थी का नाम

    • बरनाहल - यशवीर सिंह शाक्य, आरभि आदिलक्ष्मी
    • करहल - गौरव यादव
    • बेवर - अनुज कुमार, अवनीश कुमार
    • घिरोर - विनोद कुमार, पंकज मिश्रा
    • मैनपुरी - पंकज कुमार

    चयनित लाभार्थियों को अक्टूबर के प्रथम माह में 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें शॉप संचालन के लिए विभाग द्वारा लाइसेंस मुहैया कराया जायेगा। - नरेंद्र कमार त्रिपाठी, उप कृषि निदेशक