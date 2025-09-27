एग्री जंक्शन शॉप से युवाओं को स्वरोजगार का अवसर, गांवों में अब एक ही छत के नीचे मिलेगी दवा और खाद

मैनपुरी में सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार देने और किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए आठ एग्री जंक्शन शाप केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग ने आवेदन मांगे थे जिसके बाद 32 आवेदनों में से आठ लोगों का चयन किया गया है। चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के बाद शाप संचालन का लाइसेंस दिया जाएगा जिससे किसानों को गांव में ही सुविधा मिलेगी।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पढ़े लिखे बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं किसानों को गांव में ही एक ही छत के नीचे दवा व खाद उपलब्ध कराने के लिए शासन ने गांव स्तर पर आठ एग्री जंक्शन शाप केंद्र खोलने का लक्ष्य जनपद को दिया था। कृषि विभाग ने शाप संचालन के लिए बेरोजगारों से आवेदन मांगे थे। आवेदनों के सत्यापन के बाद आठ लोगों को चयनित किया है। इन्हें प्रशिक्षण के बाद शाप संचालन के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे।

32 बेराजगारों ने आवेदन किया था जुलाई माह में शासन के निर्देश पर उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा शाप केंद्र खोलने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शाप केंद्र संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसमें कृषि से स्नातक किए लोगों को इस योजना से जुड़ने का प्रावधान रखा गया था। प्रचार प्रसार के चलते योजना का लाभ लेने के लिए 32 बेराजगारों ने आवेदन किया था।

सीडीओ की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जांच कर आठ लोगोंं का चयन किया है आवेदनों की बढ़ती संख्या देख डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सीडीओ नेहा बंधु की अध्यक्षता में एक चयन टीम गठित कर आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीडीओ की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी आवेदनों की जांच कर आठ लोगोंं का चयन किया है। अब इन लाभार्थियों को 13 दिवसीय प्रशिक्षण झिंझाई स्थित बैंक आफ इंडिया परिसर में दिया जायेगा। उसके बाद उन्हें एग्री जंक्शन शाप केंद्र के चलाने को अनुमित दी जाएगी। जिसके बाद किसानों को गांव में ही एक ही छत के नीचे खाद व कीटनाशक दवा उचित दरों में उपलब्ध होगी।