Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोस्ती, लव और धाेखा... आमिर ने गोरखपुर की युवती को आदित्य बनकर फंसाया, भाई संग किया गैंगरेप

    By Prateek bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:35 AM (IST)

    मैनपुरी में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गोरखपुर की रहने वाली युवती को आदित्य बनकर आमिर ने फंसाया फिर अपने भाई के साथ मिलकर उसे बंधक बनाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कानून भले ही सख्त हो, लेकिन अपराधी अपनी नीयत से बाज नहीं आ रहे है। ऐसा ही मामला कुरावली क्षेत्र से सामने आया है। स्वजन के साथ लंबे समय कस्बा में रह रही गोरखपुर निवासी युवती को विधर्मी ने आदित्य बनकर अपने प्रेमजाल में फंसाया। वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदित्य के आमिर होने राज खुला तो युवती सकते में आ गई। चंगुल से छूटने के प्रयास देख आरोपित ने अपने भाई के साथ उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। किसी तरह जान बचाकर भागी युवती ने साजिश का राजफाश कर पुलिस की मदद ली है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    दो साल से चंगुल में फंसी थी गोरखपुर की युवती

    कस्बा कुरावली के एक मुहल्ला निवासी युवती ने बुधवार की शाम दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह मूलरूप से गोरखपुर की निवासी है। लंबे समय से माता- पिता के साथ कुरावली में आकर रखने लगी। वर्तमान में वह मैनपुरी नगर के एक मुहल्ले में रह रही है। जहां चार साल पहले उसकी मुलाकात नगर के मुहल्ला कटरा राजा पेंटर वाली गली निवासी युवक से हुई। युवक ने अपना नाम आदित्य वर्मा बताया था। कुछ दिन बातचीत के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए।

    निरंतर बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव

    युवती ने बताया यकि इस दौरान वह आदित्य के साथ लिव इन में भी रही और शारीरिक संबंध बने। लिव इन में चार बार गर्भवती भी हुईं। आरोप है कि आरोपित युवक ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। कुछ दिन पहले ही पता चला कि आदित्य ने धर्म छिपा कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है।

    आरोपित ने भाई के साथ मिल किया था सामूहिक दुष्कर्म

    आदित्य का असली नाम आमिर मसूद है। आरोपित ने धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया। विरोध पर आमिर ने बताया कि वह चार शादी कर सकता है। निजी फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर जान से मारने की धमकी भी दी।

    बंधक बना आरोपित भाइयों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

    पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि जब उन्हें जब उन्हें आरोपित की हकीकत पता चली तो वह परेशान होने लगीं। इस बीच आरोपित आमिर उन्हें अपने घर ले गया। जहां बंधक बनाकर रखा और उसने अपने भाई मुबीन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रात के समय दोनों आरोपित आते और जबरन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। आठ सितंबर को किसी तरह वह बंधन से छूटकर भाग आई। दोनों आरोपित लगातार उन्हें धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे।

    एआरटीओ कार्यालय में दलाल है आमिर, भाई मुबीन पालिका में सफाई नायक

    पीड़िता ने बताया कि आरोपित आमिर कई लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसा चुका है। वह एआरटीओ कार्यालय में दलाली कर लाइसेंस बनवाता है। आरोपित का भाई मुबीन नगर में सफाई नायक के पद पर तैनात है। आरोपित लगातार धमकी देते थे उनकी पहुंच ऊपर तक है, इसीलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई।

    शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

    पीड़िता ने बताया कि आरोपितों के चंगुल से छूटने के बाद उन्होंने कोतवाली पहुंचकर घटना की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। जिससे आरोपितों के हौसले और बुलंद हो गए। आमिर उन्हें मारकर दफन करने और मुबीन सिर कलम करने की लगातार धमकी दे रहा है। उन्होंने एसपी से मामले की शिकायत की।

    एसपी के आदेश पर पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।