    अब E-POS मशीन में उंगली स्कैन न होने पर निराश नहीं लौटेंगे ग्राहक, ये नई सुविधा दिलाएगी राशन

    By Veerbhan Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    अब राशन वितरण में नई सुविधा शुरू की गई है। यदि E-POS मशीन में उंगली स्कैन नहीं होती है, तो ग्राहकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। आइरिस ही बायोमीट्रिक का ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बायोमीट्रिक अपडेट न होने या उंगलियों की स्कैनिंग में समस्या बताकर डीलर राशन वितरण से किनारा नहीं कर पाएंगे। शासन ने ई-पॉस मशीन में अतिरिक्त सुविधा को शामिल कर लिया है।

    अब उंगली स्कैन न होने पर आंखों की स्कैनिंग से राशनकार्ड की सभी यूनिट सामने आ जाएंगी। आइरिस ही बायोमीट्रिक का सत्यापन कर देगी। इस व्यवस्था से कार्डधारक को निराश नहीं लौटना होगा। कई डीलर के माध्यम से नई व्यवस्था की जांच कर उसके माध्यम से ही राशन का वितरण कराया गया।

    शासन ने सार्वजनिक राशन वितरण की व्यवस्था को और ज्यादा अपडेट कर दिया है। अभी तक ई-पॉस मशीन में लाभार्थी को अपना अंगूठा या उंगलियां स्कैन करानी पड़ती थीं। कई बार ऐसा होता था कि स्कैनिंग पूरी नहीं होती थी।

    ऐसे में बायोमीट्रिक अपूर्ण बताकर डीलर द्वारा लाभार्थी को बाद में आने की सलाह दे दी जाती है। कई बार तो उनका राशन ही डकार लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

    नई व्यवस्था के अंतर्गत ई-पॉस मशीन में अब आइरिस स्कैनिंग के विकल्प को भी शामिल कर दिया गया है। इसमें एक अतिरिक्त डिवाइस उपलब्ध कराई गई है।

    डीलर कार्डधारक की आंख को स्कैन करेंगे। दो बार पलक झपकाने के बाद मशीन में लगा सेंसर ई-पॉस को सक्रिय कर देगा और कार्डधारक की सभी यूनिट नाम व निर्धारित राशन की मात्रा सहित प्रदर्शित होंगी। लाभार्थी को उनके हिस्से का राशन आसानी से मिल जाएगा।

    ई-पास में ये रहती है समस्या

    ई-पास मशीन का संचालन सिम के नेटवर्क से होता है। कई बार डीलर यह कहकर उपभोक्ता को टरका देते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। अक्सर उंगलियों की स्कैनिंग न होने की बात कहकर भी लाभार्थी को लौटा दिया जाता था। आइरिस स्कैनिंग से यह समस्या दूर हो जाएगी।


    नई व्यवस्था से राशन वितरण का आरंभ करा दिया गया है। ई-पॉस मशीन पर उंगलियों की स्कैनिंग और आइरिस स्कैनिंग दोनों का ही संचालन कराया जाएगा। लाभार्थी को निराश नहीं लौटने दिया जाएगा।

                                                                            रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी।