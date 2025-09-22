मैनपुरी में एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल वाले 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसे और उसकी डेढ़ साल की बेटी को घर से भी निकाल दिया।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालियों ने विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर आरोपितों ने मारपीट करके डेढ़ साल की पुत्री के साथ विवाहिता को घर से निकाल दिया। दो माह तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई ससुरालीजन मायके से लेने नहीं आया तो पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर निवासी नेमा देवी ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उनकी शादी वर्ष 2021 में देवेश कुमार निवासी भार्गव नगर कासगंज के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

सास गुड्डो देवी, रीना देवी, ननद कल्पना गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने क धमकी देने लगीं। मायके बताने पर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुरालियों ने प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। इस बीच उन्होंने पुत्री को जन्म दिया तो पति और ससुरालीजन मारपीट कर उन्हें खींचकर घर से बाहर निकालने लगे। छह अगस्त की सुबह पति देवेश, सास, ससुर नाहर सिंह, ननद कल्पना ने लात घूंसों से पिटाई करते हुए जान से मारने की नीयत से गला दबाया।