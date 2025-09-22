Language
    Mainpuri News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 8 दिन बाद पुलिस ने पकड़ा

    By Prateek bhadoria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:11 PM (IST)

    अनुसूचित जाति की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली पुलिस ने अनुसूचित जाति की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने क्षेत्र के एक गांव में आठ दिन पहले खेत पर चारा लेने जाने के दौरान घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने न्यायालय पेश करने के बाद दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।

    कुरावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय किशोरी 15 सितंबर की शाम खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। वहां आए महावीर यादव और नवीचंद्र निवासी बिछिया विक्रमपुर किशोरी को झाड़ियों में ले गए।

    जहां दोनों ने बारी- बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर अश्लील वीडियो भी बना लिया था। किसी से शिकायत करने पर जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। भय की वजह से किशोरी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया।

    18 सितंबर को जब किशोरी की मां ने प्रसारित वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। किशोरी के साथ थाने पहुंची मां ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। सीओ कुरावली सच्चिदानंद के निर्देश पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई।

    सोमवार को कुरावली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह चौहान ने सोनई मंदिर के निकट से आरोपित महावीर और नवीचंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।