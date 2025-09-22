Mainpuri News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 8 दिन बाद पुलिस ने पकड़ा

Girl Rape in UP | मैनपुरी के कुरावली में पुलिस ने अनुसूचित जाति की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने क्षेत्र के एक गांव में आठ दिन पहले खेत पर चारा लेने जाने के दौरान घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने न्यायालय पेश करने के बाद दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।

कुरावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय किशोरी 15 सितंबर की शाम खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। वहां आए महावीर यादव और नवीचंद्र निवासी बिछिया विक्रमपुर किशोरी को झाड़ियों में ले गए।

जहां दोनों ने बारी- बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर अश्लील वीडियो भी बना लिया था। किसी से शिकायत करने पर जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। भय की वजह से किशोरी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया।

18 सितंबर को जब किशोरी की मां ने प्रसारित वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। किशोरी के साथ थाने पहुंची मां ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। सीओ कुरावली सच्चिदानंद के निर्देश पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई।