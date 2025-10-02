Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस विभाग के रेडियो निरीक्षक फंस गए साइबर ठगों के जाल में, कमाई का सपना दिखाकर 14 लाख से अधिक ठगे

    By Prateek bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    मैनपुरी में रेडियो निरीक्षक राज कपूर साइबर ठगी का शिकार हुए जिनसे 14 लाख से अधिक रुपये ठगे गए। उन्हें अपस्टॉक कंपनी के नाम पर टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया गया और निवेश का लालच दिया गया। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य घटना में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पुलिस विभाग में रेडियो निरीक्षक को लाखों की कमाई का लालच देकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा ली। जालसाजों ने उनसे 14 लाख से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस विभाग में रेडियो निरीक्षक राज कपूर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि 14 सितंबर को उनके व्हाट्सअप पर अपस्टाक कंपनी मुंबई से एक मैसेज भेजा गया। जिसमें कहा गया कि आप हमारे बताए गए चैनल्स को सब्सक्राइव कर लें तो काफी फायदा मिलेगा।

    पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस कार्रवाई में जुटी

    जब उन्होंने बताए गए चैनल्स को सब्सक्राइव किया तो उसके बाद कहा गया कि आप टेलीग्राम एप पर पेमेंट प्राप्त कर लें। टेलीग्राम एप पर चित्रा कपूर नाम की एक महिला से संपर्क हुआ। उनके कई लुभावनी स्कीम बताई अप स्टाक की फर्जी में इंवेस्ट करने के लिए कहा। जिस पर वह उसकी बातों में आ गए और कई बार में बताए गए खातों में करीब 14 लाख 70 हजार रुपये डाल दिए।

    जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो प्रसारित

    मैनपुरी: बुधवार की शाम इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो गया। प्रसारित वीडियो में प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। प्रसारित वीडियो घिरोर क्षेत्र के गांव बीनेपुर में किसी प्रधानपति का बताया गया है। हालांकि अभी तक उक्त वीडियो को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।