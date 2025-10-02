पुलिस विभाग के रेडियो निरीक्षक फंस गए साइबर ठगों के जाल में, कमाई का सपना दिखाकर 14 लाख से अधिक ठगे

मैनपुरी में रेडियो निरीक्षक राज कपूर साइबर ठगी का शिकार हुए जिनसे 14 लाख से अधिक रुपये ठगे गए। उन्हें अपस्टॉक कंपनी के नाम पर टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया गया और निवेश का लालच दिया गया। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य घटना में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पुलिस विभाग में रेडियो निरीक्षक को लाखों की कमाई का लालच देकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा ली। जालसाजों ने उनसे 14 लाख से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस विभाग में रेडियो निरीक्षक राज कपूर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि 14 सितंबर को उनके व्हाट्सअप पर अपस्टाक कंपनी मुंबई से एक मैसेज भेजा गया। जिसमें कहा गया कि आप हमारे बताए गए चैनल्स को सब्सक्राइव कर लें तो काफी फायदा मिलेगा।

पीड़ित ने साइबर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस कार्रवाई में जुटी जब उन्होंने बताए गए चैनल्स को सब्सक्राइव किया तो उसके बाद कहा गया कि आप टेलीग्राम एप पर पेमेंट प्राप्त कर लें। टेलीग्राम एप पर चित्रा कपूर नाम की एक महिला से संपर्क हुआ। उनके कई लुभावनी स्कीम बताई अप स्टाक की फर्जी में इंवेस्ट करने के लिए कहा। जिस पर वह उसकी बातों में आ गए और कई बार में बताए गए खातों में करीब 14 लाख 70 हजार रुपये डाल दिए।