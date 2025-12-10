बंद पड़े सिनेमाघरों को मिलेगी नई उड़ान, योगी सरकार देगी प्रोत्साहन राशि

जासं, मैनपुरी: सहायक आयुक्त (राज्य कर) खंड-1 एवं प्रभारी अधिकारी, पूर्व मनोरंजन कर कार्य निधि दीक्षित ने बताया कि सरकार ने बंद पड़े और घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को दोबारा जीवंत बनाने के लिए व्यापक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पुराने छविगृहों का आधुनिकीकरण कर उन्हें नए स्वरूप में फिर से संचालित करना है।



उन्होंने बताया कि बंद पड़े सिनेमाघरों को पूरी तरह तोड़कर उनके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस लघु क्षमता वाले सिनेमाहाल और व्यावसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही संचालित या बंद पड़े पुराने सिनेमाघरों की आंतरिक संरचना में बदलाव कर उन्हें पुनः चलाने पर भी योजना के तहत लाभ उपलब्ध है। बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के यथास्थिति में पुनः संचालित किए जाने वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।



उन्होंने बताया कि 75 से अधिक सीटों वाले नए एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू है। उन्होंने बंद पड़े तथा चालू सिनेमाघरों के स्वामियों, लाइसेंसधारकों, प्रबंधकों, संचालकों और इच्छुक कंपनियों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कलक्ट्रेट स्थित सहायक आयुक्त (राज्य कर) व प्रभारी अधिकारी, मनोरंजन कर कार्य के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।