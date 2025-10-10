इटावा में सिनेमाघर में लगी आग, रात्रि शो के दौरान पर्दे में उठने लगी लपटें, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, इटावा। शहर के शास्त्री चौराहा स्थित मेड मूवी सिनेमा में रात्रि शो के दौरान करीब 11 बजे पर्दे में अचानक आग लग गई। जिसके कारण अफरातफरी मच गई। पूरे हाल में धुंआ भर गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर फायर उपकरणों की मदद से तत्काल आग पर काबू पा लिया।

आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस समय आग लगी उसे समय हाल में रात्रि शो में करीब 15 लोग मौजूद थे। जो सुरक्षित बाहर निकल गए।

संचालक कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि पर्दे में आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। आग संभवत शॉर्ट सर्किट से लगी है कोई जनहानि नहीं हुई है सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए।

अग्निशमन विभाग के अधिकारी रामवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पांच मिनट में ही पहुंच गई थी और तत्काल आग पर काबू पा लिया कोई नुकसान नहीं हुआ है।