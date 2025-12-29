नशे में धुत युवकों ने लाल बत्ती-हूटर लगाकर दौड़ाई कार, मैनपुरी पुलिस ने पकड़ा तो उतर गया नशा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी।शराब के नशे में लाल बत्ती लगाकर हूटर बजाते हुए कार दौड़ाने वाले तीन युवकों को शनिवार की शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया। स्वजन को बुला दोबारा गलती करने पर कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर कराया मेडिकल कुरावली थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी शनिवार देर रात गश्त पर थे। तभी जीटी रोड हाईवे बाईपास पर एक निजी कार में हूटर, लाल-नीली बत्ती लगी देख शक हुआ तो उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार को दौड़ा दिया। तभी प्रभारी निरीक्षक ने पीछा कर कार को रुकवा लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं निकला। शंका होने पर पुलिस ने सख्ती की तो तीन युवक कार से बाहर आए। सभी शराब के नशे में धुत थे। जब उनसे पूछताछ की तो सारा नशा उतर गया।

कार पर लिखा था भारत सरकार बताया कि वह रौब जमाने के लिए लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाए हुए थे। कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। पुलिस ने हूटर और लाइट आदि जब्त कर ली गई। तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल कराया गया।