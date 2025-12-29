Language
    नशे में धुत युवकों ने लाल बत्ती-हूटर लगाकर दौड़ाई कार, मैनपुरी पुलिस ने पकड़ा तो उतर गया नशा

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    मैनपुरी में पुलिस ने लाल बत्ती और हूटर लगाकर नशे में कार चला रहे तीन युवकों को हिरासत में लिया। कुरावली थाना प्रभारी ने जीटी रोड बाईपास पर शक होने पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मैनपुरी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी।शराब के नशे में लाल बत्ती लगाकर हूटर बजाते हुए कार दौड़ाने वाले तीन युवकों को शनिवार की शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया। स्वजन को बुला दोबारा गलती करने पर कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।

    पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर कराया मेडिकल

     

    कुरावली थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी शनिवार देर रात गश्त पर थे। तभी जीटी रोड हाईवे बाईपास पर एक निजी कार में हूटर, लाल-नीली बत्ती लगी देख शक हुआ तो उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार को दौड़ा दिया। तभी प्रभारी निरीक्षक ने पीछा कर कार को रुकवा लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं निकला। शंका होने पर पुलिस ने सख्ती की तो तीन युवक कार से बाहर आए। सभी शराब के नशे में धुत थे। जब उनसे पूछताछ की तो सारा नशा उतर गया।

    कार पर लिखा था भारत सरकार

    बताया कि वह रौब जमाने के लिए लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाए हुए थे। कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। पुलिस ने हूटर और लाइट आदि जब्त कर ली गई। तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल कराया गया।

    प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तीनों युवक जगन्नाथपुर जनपद एटा के रहने वाले थे। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, रौब दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। स्वजन को थाने बुलाकर हिदायत दी गई। तीनों को स्वजन के सिपुर्द कर दिया है।