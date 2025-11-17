Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूल्हे की निकरौसी कार्यक्रम में कार ने मारी टक्कर, 7 महिलाएं घायल

    By Prateek Bhadoria Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    मैनपुरी में दूल्हे की निकरौसी के दौरान एक अनियंत्रित कार ने सात महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गईं। घटना दन्नाहार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां दूल्हे की बारात जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अस्पताल में इलाज कराती पीड़ित महिलाएं

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दूल्हे की निकरौसी कराते समय पीछे से आई अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार्यक्रम में भगदड़ मच गई हादसे में सात महिलाएं घायल हो गई। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव डूंडीवरी निवासी गिरीश कुमार के पुत्र आनंद पाल की रविवार देर शाम बरात कोतवाली क्षेत्र के गांव ललूपुर में जा रही थी। रात साढ़े नौ बजे के करीब घर के बाहर सड़क पर दूल्हे की निकरौसी कार्यक्रम चल रहा था। तभी अचानक पीछे से आई एक अनियंत्रित कार ने कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही वहां भगदड़ मच गई। इस बीच चालक कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे में सुषमा, शशि देवी, किरन, बिट्टी, कृष्णा देवी, देवेंद्री देवी और रेशमा घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के बाद देर रात सभी को घर भेज दिया गया है।

    मामले के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। इस संबंध में दन्नाहार इंस्पेक्टर वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Mainpuri Accident: ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक की मौत और दो घायल