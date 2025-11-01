Mainpuri Accident: ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। फिरोजाबाद से लौट रहे बाइक सवार तीन युवकों को शुक्रवार देर रात जसराना रोड पर नगला कंचन के निकट ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर रखवाकर टक्कर मारने वाले चालक की तलाश शुरू कर दी है।

घायल सैफई रेफर, फिरोजाबाद से लौटते समय देर रात हुआ हादसा औंछा क्षेत्र के गांव विक्रमपुर निवासी 30 वर्षीय राहुल कुमार अपने साथी रविकांत, सनी के साथ बाइक द्वारा फिरोजाबाद के फरिहा में रहीं बुआ के घर गए थे। जहां से शुक्रवार की शाम वह लोग वापस गांव लौट रहे थे। रात 10 बजे के करीब जब बाइक थाना क्षेत्र के जसराना रोड पर नगला कंचन के निकट पहुंची। तभी पीछे से आए अनियंत्रित ट्रक के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी पर, हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार सूचना पर औंछा इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने एंबुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में जांच के बाद डाक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। जबकि रविकांत और सनी की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया गया।