Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mainpuri Accident: ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक की मौत और दो घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    मैनपुरी में एक दुखद घटना में, एक ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मैनपुरी हादसे के मृतक की फाइल फोटो इंसेट में।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। फिरोजाबाद से लौट रहे बाइक सवार तीन युवकों को शुक्रवार देर रात जसराना रोड पर नगला कंचन के निकट ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पर रखवाकर टक्कर मारने वाले चालक की तलाश शुरू कर दी है।

     

    घायल सैफई रेफर, फिरोजाबाद से लौटते समय देर रात हुआ हादसा

     

    औंछा क्षेत्र के गांव विक्रमपुर निवासी 30 वर्षीय राहुल कुमार अपने साथी रविकांत, सनी के साथ बाइक द्वारा फिरोजाबाद के फरिहा में रहीं बुआ के घर गए थे। जहां से शुक्रवार की शाम वह लोग वापस गांव लौट रहे थे। रात 10 बजे के करीब जब बाइक थाना क्षेत्र के जसराना रोड पर नगला कंचन के निकट पहुंची। तभी पीछे से आए अनियंत्रित ट्रक के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

     

    पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी पर, हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार

     

    सूचना पर औंछा इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने एंबुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में जांच के बाद डाक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। जबकि रविकांत और सनी की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआ सैफई के लिए रेफर कर दिया गया।

    पुलिस ने शव मोर्चरी पर रखवाकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। शनिवार सुबह स्वजन भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। अब पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की तलाश कर रही है।

    इस संबंध में औंछा इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। स्वजन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।