'मेरे खिलाफ झूठा षंडयत्र रचा गया, अखिलेश मेरा सिर्फ कानूनी सलाहकार था', DSP ऋषिकांत शुक्ला ने दी सफाई
मैनपुरी से निलंबित डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्हें एसआईटी से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। शुक्ला ने अखिलेश दुबे से अपने रिश्ते को कानूनी सलाहकार का बताया और संपत्ति के दावों को भी झूठा करार दिया। उन्होंने पूर्व में बीटू गैंग को खत्म करने और मुन्ना बजरंगी के शूटरों का एनकाउंटर करने का भी दावा किया।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मेरे खिलाफ झूठा षडयंत्र रचा जा रहा है। उन्हें एसआइटी से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। कहा कि मुझे अपने सीनियर अफसरों, जांच एजेंसियों और शासन पर पूरा भरोसा है। जहां बुलाया जाएगा, वहां जाकर अपने पक्ष में सबूत पेश करूंगा। अखिलेश दुबे से रिश्तों पर डीएसपी ने कहा कि उससे मेरा रिश्ता सिर्फ कानूनी सलाहकार और पुलिस अफसर के तौर पर था। यह बातें आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित हुए सीओ भोगांव रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर कहीं।
आय से अधिक संपत्ति में आया नाम सामने
कानपुर के अखिलेश दुबे कांड में नाम सामने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला बुधवार को एक वीडियो जारी कर सामने आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और साजिश बताया। वीडियो में उन्हाेंने कहा कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर अखिल कुमार को कुछ लोगों ने गुमराह किया, जिससे उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी। अगर मुझे सफाई देने का मौका मिलता तो मैं उन्हें सबूत के साथ संतुष्ट कर देता। कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए अखिलेश दुबे से बात करता था। इसके अलावा मेरा उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। अब इसे साजिशन गलत रूप में पेश किया जा रहा है।
शासन ने कर दिया है निलंबित
बता दें कि तीन नवंबर को सीओ भोगांव रहे ऋषिकांत शुक्ला को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी हो रही है। कानपुर पुलिस की एसआइटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है।
उन्होंने अपने बेटे के नाम पर 33 कंपनियां और 92 करोड़ रुपये की संपत्ति होने के दावों को भी झूठा बताया। आर्यनगर में अपने दोस्त देवेंद्र द्विवेदी के नाम पर 92 करोड़ रुपये की संपत्ति के दावों को भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि मैंने बीटू गैंग को खत्म किया था, जिसने एसटीएफ के धर्मेंद्र की हत्या की थी। मुन्ना बजरंगी के शूटरों का एनकाउंटर किया था। यही लोग अब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।