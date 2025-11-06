'मेरे खिलाफ झूठा षंडयत्र रचा गया, अखिलेश मेरा सिर्फ कानूनी सलाहकार था', DSP ऋषिकांत शुक्ला ने दी सफाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मेरे खिलाफ झूठा षडयंत्र रचा जा रहा है। उन्हें एसआइटी से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। कहा कि मुझे अपने सीनियर अफसरों, जांच एजेंसियों और शासन पर पूरा भरोसा है। जहां बुलाया जाएगा, वहां जाकर अपने पक्ष में सबूत पेश करूंगा। अखिलेश दुबे से रिश्तों पर डीएसपी ने कहा कि उससे मेरा रिश्ता सिर्फ कानूनी सलाहकार और पुलिस अफसर के तौर पर था। यह बातें आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित हुए सीओ भोगांव रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर कहीं।

आय से अधिक संपत्ति में आया नाम सामने

कानपुर के अखिलेश दुबे कांड में नाम सामने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला बुधवार को एक वीडियो जारी कर सामने आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और साजिश बताया। वीडियो में उन्हाेंने कहा कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर अखिल कुमार को कुछ लोगों ने गुमराह किया, जिससे उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी। अगर मुझे सफाई देने का मौका मिलता तो मैं उन्हें सबूत के साथ संतुष्ट कर देता। कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए अखिलेश दुबे से बात करता था। इसके अलावा मेरा उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। अब इसे साजिशन गलत रूप में पेश किया जा रहा है।