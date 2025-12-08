कहीं आपके पास नकली नोट नहीं! जेल में गहरी दोस्ती से नकली नोट का कारोबार, महोबा में पकड़ा जखीरा 

संवाद सहयोगी, कुलपहाड़ (महोबा)। जेल में दो अपराधी मिले और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि साथ अपराध करने का मन बना लिया। नकली नोटों का कारोबार करने की दिशा में भी इन लोगों ने कदम बढ़ाया। थाना कुलपहाड़ पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.62 लाख के भारतीय नकली नोट बरामद किए गए। इनमें 200 के 684 व 100 रुपये के 1252 नाेट मिले।

वहीं साथी अंकुर कुमार बिंद पुत्र रामकृत निवासी ग्राम हाटा थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए सीओ के नेतृत्व में एसओजी व थाना कुलपहाड़ की टीमें लगाई गई है। फरार साथी पहले भी 2024 में नकली नोटों के मामले में जेल जा चुका है। उसके पास से 15 लाख के नकली नोट बरामद किए गए थे।

बताया था कि उसने यू-ट्यूब से नोट बनाना सीखा था। कब्जे से नोट छापने का प्रिंटर, पेपर, इंक, तीन मोबाइल और एक बाइक बरामद किए गए थे। उसके पकड़े जाने पर ही स्पष्ट होगा कि नोट कहां से लाया और इन्हें कहां से छपवाया गया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

ढाई लाख से ज्यादा भारतीय नकली मुद्रा मिली जिले में नकली नाेटों के कारोबार का पुलिस ने राजफाश किया है। थाना कुलपहाड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन बेलाताल की पुरानी स्टेशन बाउंड्री गेट के पास चेकिंग शुरू की। तभी एक संदिग्ध दिखने पर एक युवक को पकड़ा गया। तलाशी में उसके कब्जे से 2,62,000 की भारतीय नकली मुद्रा बरामद हुई।

जेल में ही बनी थी प्लानिंग पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम देवेंद्र अहिरवार पुत्र स्व. छेदामी निवासी ग्राम आरी थाना अजनर महोबा बताया। उसने बताया कि अंकुर कुमार बिंद से उसकी मुलाकात महोबा जेल में हुई थी और दोनों में दोस्ती हो गई। उसी ने नकली मुद्रा रखने और इसके प्रचलन में लाने को दी थी।

पहले भी जा चुका जेल पुलिस के मुताबिक अंकुर पहले भी नकली नोटों के मामले में जेल जा चुका है। थाना पनवाड़ी में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पकड़े गए आरोपित देवेंद्र के कब्जे से 200 के 684 नोट व 100 के 1252 नोट बरामद किए गए। प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया।