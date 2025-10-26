किसान कार्नर पर करें क्लिक, 10 हजार से एक लाख तक मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, महोबा। किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग से संचालित योजनाओं के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के एकल कृषि यंत्र एवं विभागीय अन्य योजनाओं के कृषि यंत्र व उपकरणों पर बुकिंग शुरू की गई है। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि आनलाइन बुकिंग 29 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक की जाएगी। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर किसान कार्नर के अंतर्गत यंत्र बुकिंग प्रारंभ पर क्लिक कर आनलाइन आवेदन कर सकते है।

यंत्रों का विवरण, बुकिंग एवं अनुदान प्रकिया से संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर, अपने परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधू) से ही टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। 10001 से 100000 एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 2500 एवं 100000 एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 5000 देय है। विभागीय पोर्टल पर विकासखंडवार फीड लक्ष्यों के सापेक्ष किसान स्वयं से संबंधित विकासखंड में कृषि यंत्र व उपकरण की अवधि में आनलाइन बुकिंग करा सकते है।

इधर, किसानों की बढ़ती मांग के बीच समितियों में लगी लंबी लाइनें सहकारी समितियों के बाहर किसानों की भीड़ उमड़ी है। सुबह चार बजे से ही किसान अपनी बारी के इंतजार में समितियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। समिति केंद्रों पर डीएपी का वितरण किया जा रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में डीएपी न होने से भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ की स्थिति को देखते हुए कई स्थानों पर पुलिस तैनात की गई।