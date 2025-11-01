महोबा में चेकडैम में नहाने गए दो युवक डूबे, एक का शव मिला

जागरण संवाददाता, महोबा। थाना खरेला के ग्राम ऐंचाना निवासी 24 वर्षीय सुरेश कुशवाहा व 23 वर्षीय रज्जू धुरिया गांव में ही बने चेकडैम में नहाने के लिए शनिवार की दोपहर करीब एक बजे गए थे। नहाते वक्त गहराई में चले जाने की वजह से दोनों डूबने लगे। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया और मशक्कत के बाद सुरेश कुशवाहा को बाहर निकाला। उसे सीएचसी खरेला लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब तक रज्जू का कुछ पता नहीं चल सकता है, रेस्क्यू जारी है। थानाध्यक्ष खरेला सुषमा चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।