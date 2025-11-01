Language
    महोबा में चेकडैम में नहाने गए दो युवक डूबे, एक का शव मिला

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के ऐंचाना गांव में दो युवक चेकडैम में नहाने गए, जहाँ वे डूब गए। 24 वर्षीय सुरेश कुशवाहा का शव बरामद हुआ है, जबकि 23 वर्षीय रज्जू धुरिया की तलाश जारी है। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सुरेश को बाहर निकाला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    चैकडेम में युवक की तलाश करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, महोबा। थाना खरेला के ग्राम ऐंचाना निवासी 24 वर्षीय सुरेश कुशवाहा व 23 वर्षीय रज्जू धुरिया गांव में ही बने चेकडैम में नहाने के लिए शनिवार की दोपहर करीब एक बजे गए थे। नहाते वक्त गहराई में चले जाने की वजह से दोनों डूबने लगे। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया और मशक्कत के बाद सुरेश कुशवाहा को बाहर निकाला। उसे सीएचसी खरेला लाया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब तक रज्जू का कुछ पता नहीं चल सकता है, रेस्क्यू जारी है। थानाध्यक्ष खरेला सुषमा चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

