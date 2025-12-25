महोबा में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर चालक के अचानक ब्रेक मारने से पीछे से टकराया बाइक सवार, हुई मौत
उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रैक्टर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण एक बाइक सवार ट्रैक्टर में पीथे से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक के एकदम से ब्रेक लगा देने पर पीछे आ रहा बाइक सवार इससे टकरा गया। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे मध्य प्रदेश के छतरपुर चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया। पिता की सूचना पर पुलिस ने आरोपित वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के सटई रोड नई गल्ला मंडी निवासी जयनारायण विश्वकर्मा ने बताया कि 26 नवंबर की रात्रि करीब साढ़े 9 बजे उसका पुत्र नरेंद्र विश्वकर्मा बाइक से किसी काम से महोबा आ रहा था।
थाना महोबकंठ के ग्राम सौरा स्थित पेट्रोल पंप के पास आगे ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी। तभी चालक ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और पुत्र की बाइक उससे टकरा गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर चोट आई।
चालक जितेंद्र निवासी ग्राम परेथा वाहन लेकर भाग निकला। राहगीरों की मदद से घायल को मध्य प्रदेश के हरपालपुर सीएचसी और इसके बाद पनवाड़ी लाया गया। यहां हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल महोबा लाया गया।
यहां से उसे मध्य प्रदेश के छतरपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पिता ने सूचना थाना महोबकंठ में दी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
