महोबा में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर चालक के अचानक ब्रेक मारने से पीछे से टकराया बाइक सवार, हुई मौत

जागरण संवाददाता, महोबा। आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक के एकदम से ब्रेक लगा देने पर पीछे आ रहा बाइक सवार इससे टकरा गया। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे मध्य प्रदेश के छतरपुर चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया। पिता की सूचना पर पुलिस ने आरोपित वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के सटई रोड नई गल्ला मंडी निवासी जयनारायण विश्वकर्मा ने बताया कि 26 नवंबर की रात्रि करीब साढ़े 9 बजे उसका पुत्र नरेंद्र विश्वकर्मा बाइक से किसी काम से महोबा आ रहा था। थाना महोबकंठ के ग्राम सौरा स्थित पेट्रोल पंप के पास आगे ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी। तभी चालक ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और पुत्र की बाइक उससे टकरा गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर चोट आई।