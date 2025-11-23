महोबा में जल्द टोल काटने की बात कहने पर भड़का कर्मी, गिरेबान पकड़कर युवक को पीटा
महोबा में टोल प्लाजा पर एक युवक ने टोल कर्मी से जल्द टोल काटने को कहा तो कर्मी भड़क गया। उसने युवक के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। पीड़ित रामऔतार कुशवाहा ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने टोल कर्मी धर्मेंद्र समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, महोबा । जल्द टोल काटने की बात कहने पर कर्मी भड़क गया। उसने अपने दो साथियों के साथ युवक का गिरेबान पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। यहां उसके साथ मारपीट की गई। उसका मोबाइल भी तोड़ा गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने टोल कर्मी समेत तीन लाेगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।
थाना महाेबकंठ के ग्राम चौका निवासी रामऔतार कुशवाहा ने बताया कि 21 नवंबर को वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए बस से कुलपहाड़ जा रहा था। अन्य लोग भी उसके साथ थे। वह बम्हौरी कुर्मिन स्थित टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो बस का टोल कटने में देरी हो रही थी। उसने शालीनता से टोल कर्मी धर्मेंद्र से कहा कि भैया जल्दी टोल काट लो हम सभी बस सवार कुलपहाड़ जाने में लेट हो रहे हैं।
इस पर धर्मेंद्र भड़क गया और उसकी गिरेबान पकड़कर कमरा में ले गया इसके बाद गालियां देते हुए उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसकी जेब में रखा मोबाइल पटक दिया, जिससे वह टूट गया। उसके साथ दो अज्ञात लोगों ने भी मारपीट की। पीड़ित ने थाना महोबकंठ में तहरीर दी। थानाध्यक्ष महोबकंठ विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
