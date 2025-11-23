Lucknow News: लखनऊ में चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
Fire in Car in Lucknow: काकोरी के दशहरी मोड़ निवासी फरमान अली ने बताया कि उनका आर्टिफिशियल ज्वैलरी का व्यापार है। शनिवार को वह इसी सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली अपनी कार से जा रहे थे। बुद्धेश्वर मोड़ के पास उन्हें अपनी कार में एक विस्फोट की आवाज आई।
जागरण संवाददाता, लखनऊ: बुद्धेश्वर के अवध ग्रीन लान के सामने शुक्रवार की देर रात सड़क पर जा रही कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक अंदर ही फंस गया। किसी तरह उन्होंने सीट बेल्ट खोली और चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
कार सड़क पर 100 मीटर चली गई और आगे जाकर डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई। आसपास के लोगों ने सूचना दमकल को दी। दमकल के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जल गई। कार चालक फरमान अली आंशिक रूप से झुलस गए हैं।
काकोरी के दशहरी मोड़ निवासी फरमान अली ने बताया कि उनका आर्टिफिशियल ज्वैलरी का व्यापार है। शनिवार को वह इसी सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली अपनी कार से जा रहे थे। बुद्धेश्वर मोड़ के पास उन्हें अपनी कार में एक विस्फोट की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कार की पिछली सीट बुरी तरह जल रही थी।
उन्होंने गाड़ी रोककर उतरने का प्रयास किया, लेकिन सीट बेल्ट नहीं खुली। इस बीच आग और तेज हो गई। उन्होंने कार की सीटबेल्ट खोलकर किसी तरह चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद कार लगभग सौ मीटर दूर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।