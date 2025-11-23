Lucknow News: लखनऊ में चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लखनऊ: बुद्धेश्वर के अवध ग्रीन लान के सामने शुक्रवार की देर रात सड़क पर जा रही कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार चालक अंदर ही फंस गया। किसी तरह उन्होंने सीट बेल्ट खोली और चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई।

कार सड़क पर 100 मीटर चली गई और आगे जाकर डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई। आसपास के लोगों ने सूचना दमकल को दी। दमकल के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह जल गई। कार चालक फरमान अली आंशिक रूप से झुलस गए हैं।

काकोरी के दशहरी मोड़ निवासी फरमान अली ने बताया कि उनका आर्टिफिशियल ज्वैलरी का व्यापार है। शनिवार को वह इसी सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली अपनी कार से जा रहे थे। बुद्धेश्वर मोड़ के पास उन्हें अपनी कार में एक विस्फोट की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कार की पिछली सीट बुरी तरह जल रही थी।