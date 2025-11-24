SIR Updates: 6 जनवरी को होगा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन, दो से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या सुधार करवाने के लिए 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। सभी जिलों में यह प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
जागरण संवाददाता, महोबा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र व 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के नए सिरे से तैयार करने के लिए तिथियां घोषित की गई है। 30 सितंबर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। 15 अक्टूबर को नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन हुआ। 27 नवंबर को पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाएगा। दो दिसंबर को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन होगा।
एडीएम कुंवर पंकज ने बताया कि दो से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है। 30 दिसंबर को दावे और आपत्तियां निस्तारित करने की तिथि निर्धारित की गई है। 6 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
गणना प्रपत्र भरने में ग्राम प्रधान व कोटेदार का भी ले सहयोग
इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मतदान केंद्र के भाग संख्या 336 के बीएलओ निर्भाल प्रजापति के विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। बीएलओ ने अपने बूथ के 1406 मतदाताओं में से 30 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन किया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि गणना पत्रकों को मतदाताओं से शीघ्र भरने में सहायता व उनको जमा कराने के लिए ग्राम प्रधान, कोटेदार, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी का सहयोग लिया जाए। इस कार्य को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा लें।
डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य राष्ट्रीय दायित्व है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता गणना प्रपत्र को सही से भरकर समय पर संबंधित बीएलओ को अवश्य जमा करें, जिससे किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों और सभी बीएलओ से भी अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की अपेक्षा की है। बताया कि गणना प्रपत्र 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक भरे हुए गणना प्रपत्र को जमा करना है। इस मौके पर उपजिलाधिकारी चरखारी धीरेंद्र कुमार, तहसीलदार चरखारी रामानंद मिश्रा उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।