SIR Update: बीएलओ ने प्रपत्र तो दे दिए अब भरने में हो रही दिक्कत, जानें कहां आ रही समस्या
बीएलओ द्वारा प्रपत्र वितरण के बाद मतदाताओं को भरने में दिक्कत आ रही है। प्रपत्र की भाषा कठिन होने से लोगों को समझने में परेशानी हो रही है। बीएलओ मदद कर रहे हैं, पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, महोबा। यूपी के महोबा में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शत प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित हो चुके है और 20 फीसदी लोगों ने अपने प्रपत्र जमा कर दिए है। लेकिन सर्वाधिक दिक्कत ग्रामीण अंचलों में आ रही है। ग्राम सिंघनपुर बघारी के जयनारायण बताते है कि प्रपत्र तो मिल गए पर 2003 का कालम भरने में दिक्कत आ रही है। तब की सूची नहीं मिल रही और यदि मिल रही तो कई लोगों के नाम गायब है।
बीएलओ प्रपत्र देकर चले गए। पनवाड़ी के जयचंद्र राजपूत कहते है कि बीएलओ को गांवों में शिविर लगाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। जिससे समय पर प्रपत्र भर सकें और लोगों को सुविधा मिल सके। जिल में करीब 6,81,822 कुल मतदाता है और एसआइआर अभियान को लेकर 734 बीएलओ को नियुक्ति किया गया है। हालांकि गांव-गांव बीएलओ जा रहे है, लेकिन ग्रामीणों को जानकारी न देने से दिक्कत आ रही है।
पोर्टल पर देखें 2003 की मतदाता सूची
वर्ष 2003 की मतदाता सूची देखने के लिए लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल http://voters.eci.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वह अपना पूरा विवरण भर दें और बीएलओ को जमा कर दें। उन सभी मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
बीएलओ प्रपत्र दे गए है। कुछ चीजें तो समझ आ रही है। लेकिन 2003 का कलम भरने में दिक्कत है। अब इसे भरना कैसे है पता नहीं है। फोटो बनवा कर ले आए है। अब बीएलओ को देगें वही भरेगा।
- नरेश कुमार, ग्राम भरवारा।
गणना प्रपत्र तो मिल गए है। बीएलओ ने इन्हें भरकर जमा करने को कहा है। लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। वहीं मुहल्ले के कुछ लोगों मतदाता सूची में नाम ही गायब है।
- विश्वनाथ, पनवाड़ी।
