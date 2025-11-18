Language
    पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद का विरोध, हमीरपुर में काफिले को दिखाए काले झंडे, Video Viral

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हमीरपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए और नारेबाजी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।

    स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के सामने काले झंडे दिखात युवक। इंटरनेट मीडिया

    संवाद सूत्र, जागरण, अजनर (हमीरपुर)। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम के बाद वापस लौट रहे थे। तभी कुछ युवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। काफिले में शामिल एक कार ने युवक को कट मारकर टक्कर मारने का प्रयास किया। लेकिन ऐन वक्त पर वह पीछे हट गया और बड़ा हादसा टल गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में भी जमकर प्रचलित हो रहा है।

    अपनी जनता पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बुंदेलखंड दौरे पर है। मंगलवार की शाम वह कस्बा अजनर पहुंचे। उन्होंने पार्टी की नीतियों की लोगों को जानकारी दी और पंचायत चुनाव में समाज के लोगों से बढ़चढ़कर भागीदारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा संविधान बदलने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाया।

     

    कार्यक्रम के बाद स्वामी प्रसाद का काफिला वापस जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफिले में शामिल तेज रफ्तार कार ने युवक को कट मारा और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यदि वह पीछे न होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हुआ।

     

    पहले भी हुआ था विरोध


    रविवार को मौदहा कस्बे में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े चौराहे पर युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखा विरोध प्रदर्शन किया। वह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौदहा पहुंचे थे। सनातन के प्रति अनर्गल टिप्पणी कर विवादों में रहने वाले राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को एक कार्यक्रम में मौदहा कस्बा पहुंचे थे। बड़े चौराहे पर एकत्र हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वंदेमातरम् व सनातन धर्म की जय का उद्घोष कर उनको काले झंडे दिखाए। साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए।


    दिया था विवादित बयान


    बांदा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि किसी भी धर्म में चार व 10 हाथ वाले देवी-देवता हैं क्या? बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बोले कि देश बांटने वालों को सुरक्षा दी जा रही है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।